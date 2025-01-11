11.01.2025, 12:43
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: кто одержит победу в дерби двух университетов?
Начало матча в 19:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ проведёт домашний матч против столичного клуба „ТалТех/Алексела“. Начало встречи запланировано на 19:00. Прямую трансляцию смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Команда „Тартуского университета“ занимает 4-е место в турнирной таблице эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, имея в активе 11 побед и 5 поражений. „ТалТех/Алексела“ располагается на 8-й позиции с 8 победами и 10 поражениями.
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