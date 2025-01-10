ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ одержал волевую победу над „Кейла Кулбет“

„Кейла Кулбет“ уверенно начала игру на домашней площадке, завершив первую четверть с преимуществом 30:27. Во второй четверти хозяева увеличили отрыв до 13 очков, но „Садам“ ответил мощным рывком 14:0. На перерыв команды ушли при счете 52:50 в пользу „Кейла Кулбет“.