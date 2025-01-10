10.01.2025, 18:41
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Эстоно-латвийская лига: пярнуский „Садам“ одержал волевую победу над „Кейла Кулбет“
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ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 10 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet клуб „Кейла Кулбет“ проиграл в домашнем матче пярнускому клубу „Садам“ со счетом 96:98.
„Кейла Кулбет“ уверенно начала игру на домашней площадке, завершив первую четверть с преимуществом 30:27. Во второй четверти хозяева увеличили отрыв до 13 очков, но „Садам“ ответил мощным рывком 14:0. На перерыв команды ушли при счете 52:50 в пользу „Кейла Кулбет“.
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