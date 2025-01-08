ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: „Кейла Кулбет“ упустил победу над „Лиепая“

Первая четверть матча прошла в напряженной и равной борьбе, но завершилась с небольшим преимуществом в пользу „Кейла Кулбет“, который вел со счетом 24:20. Во второй четверти команды продолжили упорную борьбу, и „Лиепая“ сумела ликвидировать отставание. На большой перерыв соперники ушли при равном счете — 42:42.