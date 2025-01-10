В Лос-Анджелесе сгорел дом главного тренера клуба НБА „Лейкерс“

Главный тренер клуба НБА „Лос-Анджелес Лейкерс“ Джей Джей Редик лишился дома в Пасифик-Палисейдс из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Его арендованное жильё было полностью уничтожено. Редик сообщил, что его семья, а также семья его жены и её сестра-близнец были эвакуированы. Об этом сообщает ESPN.

Он выразил обеспокоенность ситуацией, отметив, что многие люди, включая его близких, находятся в панике.

„Я просто хочу признать и послать мысли и молитвы за всех, кто находится в Пасифик Палисайдс. Там я живу. Наша семья, семья моей жены, сестра-близнец моей жены, они эвакуировались.

Я знаю, что многие сейчас напуганы, в том числе и моя семья. Судя по происходящему, учитывая надвигающийся ветер, я знаю, что многие напуганы. Конечно, я молюсь о них и надеюсь, что все останутся в безопасности“, – сказал Редик.

После того как Редик и его команда выразили слова поддержки, „Лейкерс“ потерпели поражение от „Далласа“ со счётом 97:118, несмотря на отсутствие Лука Дончича и Кайри Ирвинга в составе соперников.

На данный момент „Лейкерс“ занимают седьмое место на Западе с балансом побед 20-16.

В Палисейдс также сгорел дом, в котором вырос главный тренер „Голден Стэйт Уорриорз“ Стив Керр. Его 90-летняя мать Энн была эвакуирована.

Лесные пожары в Калифорнии, начавшиеся 7 января, стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, и в округе Лос-Анджелес были введены обязательные приказы об эвакуации для более чем 100 тыс. человек. По меньшей мере десять человек погибли.

Из-за стихии НБА перенесла матч регулярного чемпионата между „Лейкерс“ и „Шарлотт Хорнетс“, который должен был состояться 9 января.

На официальном сайте НБА появилось заявление, в котором говорится: „Вся семья НБА поддерживает Лос-Анджелес в это нелегкое время. Мы благодарны тысячам местных пожарных, которые проявляют невероятную храбрость. Молимся за всех, кто пострадал от невообразимых разрушений, причиненных пожарами“.