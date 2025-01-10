В Лос-Анджелесе сгорел дом главного тренера клуба НБА „Лейкерс“
Джей Джей Редик лишился своего дома в Пасифик-Палисейдс, а его семья была эвакуирована из-за угрозы пожара.
Главный тренер клуба НБА „Лос-Анджелес Лейкерс“ Джей Джей Редик лишился дома в Пасифик-Палисейдс из-за лесных пожаров в штате Калифорния. Его арендованное жильё было полностью уничтожено. Редик сообщил, что его семья, а также семья его жены и её сестра-близнец были эвакуированы. Об этом сообщает ESPN.
Он выразил обеспокоенность ситуацией, отметив, что многие люди, включая его близких, находятся в панике.
„Я просто хочу признать и послать мысли и молитвы за всех, кто находится в Пасифик Палисайдс. Там я живу. Наша семья, семья моей жены, сестра-близнец моей жены, они эвакуировались.
Я знаю, что многие сейчас напуганы, в том числе и моя семья. Судя по происходящему, учитывая надвигающийся ветер, я знаю, что многие напуганы. Конечно, я молюсь о них и надеюсь, что все останутся в безопасности“, – сказал Редик.
После того как Редик и его команда выразили слова поддержки, „Лейкерс“ потерпели поражение от „Далласа“ со счётом 97:118, несмотря на отсутствие Лука Дончича и Кайри Ирвинга в составе соперников.
На данный момент „Лейкерс“ занимают седьмое место на Западе с балансом побед 20-16.
В Палисейдс также сгорел дом, в котором вырос главный тренер „Голден Стэйт Уорриорз“ Стив Керр. Его 90-летняя мать Энн была эвакуирована.
Лесные пожары в Калифорнии, начавшиеся 7 января, стали одними из самых разрушительных в истории штата. Огонь уничтожил более тысячи строений, и в округе Лос-Анджелес были введены обязательные приказы об эвакуации для более чем 100 тыс. человек. По меньшей мере десять человек погибли.
Из-за стихии НБА перенесла матч регулярного чемпионата между „Лейкерс“ и „Шарлотт Хорнетс“, который должен был состояться 9 января.
На официальном сайте НБА появилось заявление, в котором говорится: „Вся семья НБА поддерживает Лос-Анджелес в это нелегкое время. Мы благодарны тысячам местных пожарных, которые проявляют невероятную храбрость. Молимся за всех, кто пострадал от невообразимых разрушений, причиненных пожарами“.
Кроме того, несколько голливудских знаменитостей потеряли свои дома, включая актёров Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Мэнди Мур, Анну Фэрис, Пэрис Хилтон, Лейтон Мистер и Адама Броди. Сгорел также дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена, Хантер, в Малибу.