08.01.2025, 17:02
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“, отчаянно нуждавшийся в победе, обыграл румынский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 8 января, таллиннский „Калев/Крамо“ одержал победу в третьем матче второго группового этапа Еврокубка ФИБА, обыграв румынский клуб „Орадя“ со счетом 83:75.
„Калев/Крамо“ уверенно начал матч, быстро выйдя вперед со счетом 21:8. Хозяева смогли немного сократить отставание, и первая четверть завершилась в пользу гостей — 24:16. Во второй четверти преимущество „Калева“ стабилизировалось на уровне десяти очков, и благодаря точному броску Лимета Бёклера команда ушла на большой перерыв с преимуществом 46:35.
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