ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Еврокубок ФИБА: „Калев/Крамо“, отчаянно нуждавшийся в победе, обыграл румынский клуб

„Калев/Крамо“ уверенно начал матч, быстро выйдя вперед со счетом 21:8. Хозяева смогли немного сократить отставание, и первая четверть завершилась в пользу гостей — 24:16. Во второй четверти преимущество „Калева“ стабилизировалось на уровне десяти очков, и благодаря точному броску Лимета Бёклера команда ушла на большой перерыв с преимуществом 46:35.