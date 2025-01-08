Министр по вопросам климата предложила сократить число членов совета KIK

По действующему сейчас закону, в совете KIK должны быть девять членов, из которых четверо являются членами Рийгикогу, их назначают туда по предложению парламентской Комиссии по окружающей среде. Согласно планируемому изменению, члены Рийгикогу больше не будут входить в состав совета, четырех из пяти членов совета будет назначать министр по вопросам климата, а одного — министр финансов.

„Целевое учреждение с 90 сотрудниками не нуждается в совете из девяти человек. Цель изменения — обеспечить более эффективное управление Центром инвестиций в окружающую среду, тем самым мы также сэкономим на расходах. К тому же это поможет четко разделить роли — законодатель сможет сосредоточиться на законотворчестве, а целевое учреждение — на реализации политики“, - пояснила министр по вопросам климата Йоко Алендер.

Предполагается, что изменение вступит в силу 1 июля 2025 года. После чего будет дополнен устав KIK и сформирован новый совет.

KIK был основан в 2000 году, и за это время целевое учреждение выполняло роль центрального спонсора эстонских экологических проектов. При поддержке различных источников финансирования KIK помогал воплощать проекты из сферы деятельности нескольких министерств. С помощью целевого учреждения было реализовано более 20 000 экологических проектов на общую сумму более двух миллиардов евро в виде субсидий.

Помимо задач посредника и контролера субсидий, КIK занимается привлечением дополнительные денег для достижения экологических и климатических целей Эстонии.

В течение последнего бюджетного периода Европейского союза KIK выделил из структурных фондов 130 миллионов евро на проекты в области энергетики и мобильности, 278 миллионов евро на управление водными ресурсами и биоразнообразием и 76 миллионов евро на проекты в области экономики замкнутого цикла. Структурные субсидии были выделены из средств Фонда сплочения Европейского союза и Европейского фонда регионального развития.