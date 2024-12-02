Немецкая компания начинает строительство в Эстонии завода по производству зеленого газа

Биогаз производят в основном из биоразлагаемых отходов, навоза, навозной жижи и пищевых отходов. После дополнительной переработки и очистки биогаза образуется биометан или зеленый газ, теплотворная способность которого аналогична природному газу. Биометан – наиболее чистое и не выделяющее сажи топливо, которое можно использовать на транспорте. При сжигании биометана образуются только углекислый газ и пары воды.

Концерн Infortar с партнерами инвестировали в заводы по производству зеленого газа около 30 миллионов евро и запустили производство газа в Ойсу (Ярвамаа), Ильматсалу (Тартумаа) и Винни (Ляэне-Вирумаа). Крупнейшие потребители зеленого газа сегодня – это предприятия общественного транспорта в Тарту, Раквере и Пярну. Кроме того, зеленый газ в качестве моторного топлива можно купить на заправочных станциях по всей Эстонии.

Завод с четырьмя ферментаторами будет построен в деревне Лангерма в Пярнумаа. Его проектированием и строительством занимается крупнейший производитель зеленого газа Германии – компания EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонд восстановления и повышения устойчивости NextGenerationEU, а завершение строительных работ запланировано на весну 2026 года. Общая стоимость проекта составляет 13,3 миллиона евро, 5 миллионов из которых составляют субсидии Центра инвестиций в окружающую среду (KIK).

„Завод по производству зеленого газа способствует достижению экологических целей Halinga, значительно снижая углеродный след нашего молочного производства. Также завод создаст в регионе рабочие места, требующие новых знаний – и это в секторе, в котором до сих пор такой необходимости не было“, - добавил руководитель Halinga Рауль Пеэтсон.

„Современное сельское хозяйство развивается в тесной связи с проектами экономики замкнутого цикла и возобновляемой энергетики. Infortar обладает большим опытом в этих областях и продолжает инвестировать в отечественный зеленый газ“, - отметил председатель правления Infortar Айн Ханшмидт.

Остатки процесса ферментации, или дигестат, доставляют в хранилище или отстойник, а затем используют, как удобрение на полях. Дигестат – качественное и сертифицированное органическое удобрение, из которого растения легко усваивают азот и фосфор. В отличие от навоза, дигестат не имеет запаха и не выделяет в окружающую среду метан.

Из годового объема навоза от одной дойной коровы можно произвести 200 кг зеленого газа, что достаточно для поездки на 5000 км. В одном домохозяйстве за год накапливается 130 кг биоотходов, из которых можно получить зеленый газ для поездки автомобиля на расстояние в 200 км.

Halinga OÜ – одно из крупнейших молочных предприятий Эстонии, расположенное в Пярнумаа, а также важный для региона работодатель. В компании работает более 70 человек, количество дойных коров и молодняка превышает 3000 голов, а площадь обрабатываемых земель составляет 3700 гектаров. Весной этого года концерн Infortar приобрел 51% акций Halinga.

Infortar работает в семи странах, а основными сферами деятельности компании являются судоходство, энергетика и недвижимость. Infortar владеет 68,5% акций AS Tallink Grupp, 100% акций AS Eesti Gaas, а также разнообразным и современным портфелем недвижимости общей площадью свыше 116 000 м2. Помимо трех основных сфер деятельности, Infortar также работает в секторах строительства и минеральных ресурсов, сельского хозяйства, полиграфии, таксоизвоза и прочих. Концерн Infortar имеет в общей сложности 105 предприятия: 96 предприятий концерна, 4 связанных предприятий и 5 дочерних предприятий связанных предприятий. Без учета связанных предприятий в компании Infortar работают 6108 человек.

EnviTec Biogas AG занимается планированием, строительством и вводом в эксплуатацию биогазовых заводов и оборудования для очистки биогаза. Компания управляет 87 производственными предприятиями, что делает ее крупнейшим производителем биогаза в Германии. Бизнес компании также включает производство и продажу климатически нейтрального топлива (био-LNG) для транспортного сектора и производство сниженного углекислого газа пищевого качества (био-LCO2). Кроме того, EnviTec занимается планированием и управлением проектами в области ветровой и солнечной энергетики. Через свои дочерние компании, отделения продаж, стратегических партнеров и совместные предприятия компания EnviTec Biogas AG представлена ​​в 16 странах мира. В 2023 году доход EnviTec Group составил 416,8 миллиона евро, а прибыль до налогообложения (EBT) – 88,2 миллиона евро. В группе работают 690 человек. С июля 2007 года EnviTec Biogas AG котируется на Франкфуртской бирже.

На данный момент EnviTec Biogas AG уже поставила в Эстонию установки для очистки биогаза для заводов в Ойсу, Винни и Тарту. Благодаря сотрудничеству Eesti Biogaas OÜ и EnviTec в транспортный сектор Эстонии поступило 430 ГВт-ч бытового биометана.

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