Горной и перерабатывающей промышленности выделят 10 миллионов евро

«Наша цель заключается в том, чтобы предприятия с помощью субсидий смогли через инновационные зеленые технологии сделать производство более экологичным. Это повысит конкурентоспособность эстонских предприятий. В общей сложности в период с 2021 по 2027 год на повышение ресурсоэффективности предприятий запланировано выделить 35 миллионов евро», - сказал министр климата Кристен Михал.

Пособия предоставляются для того, чтобы предприятия могли приобрести оборудование или заменить его на более современное и ресурсосберегающее. За счет предоставляемых субсидий продолжат претворять меры, задействованные в ходе предыдущего периода финансирования, при поддержке которых были, например, построены производственные линии, уменьшающие расход энергии и потери материала, налажен рециклинг (повторное вовлечение в процесс производства) производственных отходов, начато производство из них биогаза. С помощью пособий повышена эффективность производства в деревообрабатывающей, металлообрабатывающей промышленности, горной и перерабатывающей промышленности, а также других предприятий промышленного сектора.

Перед тем, как ходатайствовать о пособии на повышение энергоэффективности, необходимо составить аудита ресурсов, в котором должны быть предусмотрены предложения по их бережному использованию. Аудиты проводятся при поддержке Центр инвеcтиций в окружающую среду (KIK) за счет Фонда сплочения, раунд аудитов откроется 28 марта.

Дополнительную информацию можно получить на сайте KIK.

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