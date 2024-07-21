Государство хочет получить доход от продажи земли. Поставит ли это под угрозу производство топлива для тартуских автобусов?
Курсирующие по Тарту автобусы работают на экологическом топливе. Свой вклад в это вносят почти 2500 коров, правда, делать это им осталось лишь до конца следующего года, после чего на животноводстве и производстве биометана на заводе в Ильматсалу может быть поставлен крест, пишет Delfi Ärileht.
Парк общественного транспорта Тарту составляют 67 автобусов, работающих на газе. Все автобусы работают на биометане, отечественном топливе, которое имеет те же свойства, что и природный газ. Биометан производится путем биологического разложения природных материалов - навозной жижи или навоза (т.е. из возобновляемых источников энергии) и очищенного оксида углерода (CO2). Как сообщил Роман Меэкса, возглавляющий предприятие Tartu Linnatransport, использование биометана в тартуских автобусах позволило сократить выбросы CO2 примерно на 5 500 тонн в год.