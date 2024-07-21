Экономика
21.07.2024, 15:27

Государство хочет получить доход от продажи земли. Поставит ли это под угрозу производство топлива для тартуских автобусов?

 
Построенный под Тарту в Ильматсалу завод по производству биогаза может закрыться, если государство осуществит свой план и продаст сельскохозяйственные земли, которые арендует Tartu Agro.
Построенный под Тарту в Ильматсалу завод по производству биогаза может закрыться, если государство осуществит свой план и продаст сельскохозяйственные земли, которые арендует Tartu Agro.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Курсирующие по Тарту автобусы работают на экологическом топливе. Свой вклад в это вносят почти 2500 коров, правда, делать это им осталось лишь до конца следующего года, после чего на животноводстве и производстве биометана на заводе в Ильматсалу может быть поставлен крест, пишет Delfi Ärileht.

Парк общественного транспорта Тарту составляют 67 автобусов, работающих на газе. Все автобусы работают на биометане, отечественном топливе, которое имеет те же свойства, что и природный газ. Биометан производится путем биологического разложения природных материалов - навозной жижи или навоза (т.е. из возобновляемых источников энергии) и очищенного оксида углерода (CO2). Как сообщил Роман Меэкса, возглавляющий предприятие Tartu Linnatransport, использование биометана в тартуских автобусах позволило сократить выбросы CO2 примерно на 5 500 тонн в год.

Вряд ли тартусцы, ежедневно пользующиеся автобусами, задумываются о том, что биотопливо попадает в баки автобусов благодаря следующей цепи: животноводство Tartu Agro, завод по производству биогаза Tartu Biogaas, фирма GoBus, которая обязана использовать в тартуских автобусах биометан. Как утверждают представители двух первых звеньев цепи, организация автобусного движения в Тарту в его нынешнем виде находится под угрозой из-за того, что Tartu Agro и Tartu Biogas будут вынуждены прекратить свою деятельность, так как государство хочет заработать еще несколько десятков тысяч евро.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии