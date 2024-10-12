Чем мы дышим? Актуальные вопросы жителей Эстонии о качестве воздуха и ответы специалиста

Кроме того, владельцы предприятий могут подать ходатайство о пособии в Центр инвестиций в окружающую среду (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus), чтобы сделать производство более чистым и ресурсосберегающим.

Также поддерживают из этих средств развитие инфраструктуры для легких транспортных средств в Тарту и Пярну, а также внедрение электромобилей по всей Эстонии.

Для сокращения загрязнения воздуха из-за транспорта Министерство климата выделило летом городу Таллинну 35 млн евро из средств программы поддержки Европейского союза на развитие более устойчивой мобильности, чтобы построить велосипедные дорожки и разнообразить возможности общественного транспорта.

И тысячи владельцев домов смогут воспользоваться этой поддержкой для модернизации своих печей и котлов или замены типа отопления. Новые печи и другие отопительные устройства – намного эффективнее, что также позволит сэкономить и на затратах на отопление.

– Чтобы улучшить качество воздуха в тех эстонских городах, где влияние отопительных систем домов – больше всего, мы в этом году открыли тур приема ходатайств, в рамках которого выделяем пособия на обновление отопительных систем. Общий бюджет – 18,5 млн евро.

Однако загрязнение воздуха может стать проблемой весной – особенно возле дорог с интенсивным движением, когда ветер начинает разносить частицы от шипованных шин, которые остаются на асфальте после того, как снег растаял. А также – в отопительный сезон в районах частных домов Нымме, Пирита, Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где используют много старого и неэффективного отопительного оборудования.

Мы сами также наблюдали это в рамках государственного мониторинга: качество воздуха в Таллинне – действительно очень хорошее.

– В конце августа Европейский департамент окружающей среды опубликовал отчет, в котором указаны европейские города с самым чистым воздухом. Среди лучших можно найти и Таллинн, где чистота воздуха сравнима с уровнем стран Северной Европы.

Районы, кварталы, жилые массивы

– А как обстоят дела в других районах крупных городов?

– Районы Таллинна отличаются друг от друга, и на качество воздуха в них влияют разные факторы. Например, в районах с большим количеством частных домов, таких как Нымме и Пирита, проблемы в основном появляются в отопительный сезон. В Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне более заметно влияние транспорта и промышленности.

Мы с помощью измерений выявили, что в отопительный сезон качество воздуха в крупных городах ухудшается во всех районах, где есть частное отопление. Именно поэтому Министерство климата выделяет пособие на обновление отопительных систем именно в таких районах.

– Жители Ласнамяэ постоянно жалуются на неприятные запахи – канализации, свалки и пр. В чем может быть проблема? Что становится источником неприятного запаха?

– Решением проблемы уже занимаются. Департамент окружающей среды обязал владельца свалки в Йыэляхтме внедрить различные технические решения уже к концу 2025 года.

А предприятия, работающие в порту Мууга, уже приняли меры, чтобы запахов было меньше, и продолжат это делать и в дальнейшем.

Воздух и политика

– На каком мы месте по чистоте воздуха в мире, в Европе и в Балтии?

– Согласно отчёту Европейского департамента окружающей среды за 2024 год, только в 13 европейских городах концентрации мелких твёрдых частиц (в среднем) оказались ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровня в 5 микрограммов на кубометр воздуха. В число этих городов входит и Таллинн.

– Идет ли к нам вредный воздух от соседей? Если да, то от кого – самый вредный?

– Для загрязнения воздуха государственных границ не существует. Многие помнят, как до нас доходила пыль из Сахары и вулканический пепел из Исландии.

С дальними воздушными потоками к нам поступают различные загрязняющие вещества из Центральной Европы и соседних стран, при этом наибольшее влияние на наше здоровье оказывают особенно мелкие частицы.

– У нас – немало людей с астмой. Связано ли это с качеством воздуха?