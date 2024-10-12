Чем мы дышим? Актуальные вопросы жителей Эстонии о качестве воздуха и ответы специалиста(2)
Жители Таллинна, Кохтла-Ярве, Кивиыли, Маарду и многих других уголков Эстонии периодически жалуются на плохое качество воздуха. Вице-канцлер Министерства климата по вопросам энергетики и полезных ископаемых Яанус Уйга рассказал о проблемах с воздухом в Эстонии и о том, как каждый из нас может улучшить свои жизненные условия, пишет „МК-Эстония“.
– Какие районы Таллинна можно назвать проблемными в плане чистоты воздуха?
– В конце августа Европейский департамент окружающей среды опубликовал отчет, в котором указаны европейские города с самым чистым воздухом. Среди лучших можно найти и Таллинн, где чистота воздуха сравнима с уровнем стран Северной Европы.
Мы сами также наблюдали это в рамках государственного мониторинга: качество воздуха в Таллинне – действительно очень хорошее.
Однако загрязнение воздуха может стать проблемой весной – особенно возле дорог с интенсивным движением, когда ветер начинает разносить частицы от шипованных шин, которые остаются на асфальте после того, как снег растаял. А также – в отопительный сезон в районах частных домов Нымме, Пирита, Кесклинн и Пыхья-Таллинн, где используют много старого и неэффективного отопительного оборудования.
– Как планируют улучшать проблему?
– Чтобы улучшить качество воздуха в тех эстонских городах, где влияние отопительных систем домов – больше всего, мы в этом году открыли тур приема ходатайств, в рамках которого выделяем пособия на обновление отопительных систем. Общий бюджет – 18,5 млн евро.
И тысячи владельцев домов смогут воспользоваться этой поддержкой для модернизации своих печей и котлов или замены типа отопления. Новые печи и другие отопительные устройства – намного эффективнее, что также позволит сэкономить и на затратах на отопление.
Для сокращения загрязнения воздуха из-за транспорта Министерство климата выделило летом городу Таллинну 35 млн евро из средств программы поддержки Европейского союза на развитие более устойчивой мобильности, чтобы построить велосипедные дорожки и разнообразить возможности общественного транспорта.
Также поддерживают из этих средств развитие инфраструктуры для легких транспортных средств в Тарту и Пярну, а также внедрение электромобилей по всей Эстонии.
Кроме того, владельцы предприятий могут подать ходатайство о пособии в Центр инвестиций в окружающую среду (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus), чтобы сделать производство более чистым и ресурсосберегающим.
Районы, кварталы, жилые массивы
– А как обстоят дела в других районах крупных городов?
– Районы Таллинна отличаются друг от друга, и на качество воздуха в них влияют разные факторы. Например, в районах с большим количеством частных домов, таких как Нымме и Пирита, проблемы в основном появляются в отопительный сезон. В Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне более заметно влияние транспорта и промышленности.
Мы с помощью измерений выявили, что в отопительный сезон качество воздуха в крупных городах ухудшается во всех районах, где есть частное отопление. Именно поэтому Министерство климата выделяет пособие на обновление отопительных систем именно в таких районах.
– Жители Ласнамяэ постоянно жалуются на неприятные запахи – канализации, свалки и пр. В чем может быть проблема? Что становится источником неприятного запаха?
– Решением проблемы уже занимаются. Департамент окружающей среды обязал владельца свалки в Йыэляхтме внедрить различные технические решения уже к концу 2025 года.
А предприятия, работающие в порту Мууга, уже приняли меры, чтобы запахов было меньше, и продолжат это делать и в дальнейшем.
Воздух и политика
– На каком мы месте по чистоте воздуха в мире, в Европе и в Балтии?
– Согласно отчёту Европейского департамента окружающей среды за 2024 год, только в 13 европейских городах концентрации мелких твёрдых частиц (в среднем) оказались ниже рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уровня в 5 микрограммов на кубометр воздуха. В число этих городов входит и Таллинн.
– Идет ли к нам вредный воздух от соседей? Если да, то от кого – самый вредный?
– Для загрязнения воздуха государственных границ не существует. Многие помнят, как до нас доходила пыль из Сахары и вулканический пепел из Исландии.
С дальними воздушными потоками к нам поступают различные загрязняющие вещества из Центральной Европы и соседних стран, при этом наибольшее влияние на наше здоровье оказывают особенно мелкие частицы.
– У нас – немало людей с астмой. Связано ли это с качеством воздуха?
– По данным Эстонского союза людей с заболеваниями легких, в 2021 году астмой в Эстонии страдали около 100 000 человек. Люди с астмой и многими другими хроническими заболеваниями действительно могут быть более чувствительными к загрязнению воздуха. Учёные подтвердили связь между качеством воздуха и возникновением астмы.
Дети, а также пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями могут быть более чувствительными к качеству воздуха. Это еще раз подтверждает, насколько важно переходить на чистые энергетические решения и к более чистой экономике в целом.
– Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на продукты питания, сельскохозяйственные культуры, леса и биоразнообразие?
– Ясно, что загрязнение воздуха не несет ничего положительного ни для биоразнообразия, ни для сельскохозяйственных культур. К счастью, Эстония – одна из стран с самым чистым воздухом в мире.
– В какое время года воздух в Эстонии – чище и легче всего дышать?
– Зависит от загрязняющих веществ, но чаще всего воздух чище осенью – в октябре и ноябре, когда идут дожди и ветренная погода.
Также воздух становится чище летом, когда благодаря интенсивным солнечным лучам и восходящим воздушным потокам загрязняющие вещества хорошо рассеиваются.
Воздух и деятельность человека
– Кто в Эстонии – главный загрязнитель воздуха?
– В основном, сектор энергетики, в том числе – отопительные системы домов, и транспортный сектор.
Переход на более эффективные энергетические решения, такие как производство электричества при помощи ветра и солнца, а также внедрение электромобилей, уже снизил загрязнение воздуха и продолжит его снижать и в будущем.
– Что может каждый житель страны сделать для того, чтобы воздух стал чище? Как защитить свое здоровье?
– Каждый из нас может ежедневно делать экологически осознанный выбор в повседневной жизни: передвигаться по возможности пешком, на велосипеде, электросамокате или общественном транспорте. А также использовать для отопления сухие дрова и, когда приходит время покупать новую зимнюю резину, делать выбор в пользу ламельных шин, а не шипованных.
Людям, которые более чувствительны в отношении качества воздуха, стоит избегать прогулок вдоль крупных шоссе в часы пик. Лучше предпочитать улицы с неинтенсивным движением или парковые зоны.
Если же вы дома топите печь, то важно убедиться, что вы используете только сухую древесину – так вы уменьшите загрязнение воздуха.
Также следует помнить, что мусор сжигать в печи ни в коем случае нельзя.
– Достаточно ли у нас информированное население по вопросам загрязнения воздуха?
– В эпоху информационного общества доступ к информации стал проще и обширнее, чем когда-либо прежде. Это означает, что люди становятся всё более осведомлёнными по вопросам окружающей среды.
Министерство климата вносит свой вклад, чтобы повысить осведомлённость по этим темам, включая вопросы загрязнения воздуха.
Воздух и климат
– Кислотные дожди – это миф или реальность?
– К сожалению, это – реальность. Хотя в Европе, где действуют более строгие экологические требования касатель норм выбросов диоксида серы и оксидов азота, ситуация улучшилась, страны Западной и Центральной Европы – такие как Германия, Польша и Чехия – исторически сталкивались с кислотными дождями.
– Как связаны между собой загрязнение воздуха и изменение климата?
– Очень тесно, так как и источники загрязняющих веществ, и парниковые газы исторически были одними и теми же – например, транспорт и энергетика.
– Насколько зависит уровень загрязнения от розы ветров? Или это не влияет на качество воздуха?
– Направление ветра значительно влияет на распространение загрязнения воздуха. Например, в 2010 году авиасообщение в нашем воздушном пространстве было приостановлено из-за пыли, возникшей в результате извержения вулкана в Исландии.
Другой пример – пыль из Сахары, из-за которой в начале апреля 2024 года среднесуточное содержание мелких частиц превысило предельно допустимые значения.
Еще одним примером можно назвать масштабные лесные пожары в России, когда в 2006, 2010 и 2020 годах на станциях мониторинга были зафиксированы повышенные показатели.
Но важно понимать: чистый воздух – это наше природное богатство, которое мы должны сохранять и защищать ради нашей природы и здоровья.
Чистый воздух важен не только для здоровья людей, но и для сохранения окружающей среды и климата. Один из важнейших шагов со стороны государства – переход на чистую энергию. Наша цель – к 2030 году производить столько электроэнергии из возобновляемых источников, сколько потребляем в течение года.
В законе о климатически устойчивой экономике мы предложили к 2040 году перейти на постоянное производство электроэнергии и тепла без выбросов CO2. Это станет основой для всех других секторов и поможет двигаться к чистой экономике.