В Вильянди роботы производят солнечные крыши
25 ноября производитель солнечных крыш Solarstone открывает в Вильянди автоматизированную производственную линию. Три новых высокотехнологичных промышленных робота KUKA KR 120 сделают производство панелей для солнечных крыш Solar Full Roof более чем в пять раз быстрее и эффективнее, обеспечивая конкурентоспособность компании на международных рынках.
По словам исполнительного директора Solarstone Ромета Роосалу, компания строит в Вильянди завод по производству интегрированных солнечных панелей самой высокой производственной мощности в Европе: „Наша цель – в 2025 году выйти на новые экспортные рынки по всей Европе. Новая роботизированная производственная линия – очень важный шаг для дальнейшего роста компании“.
Для Solarstone это третий этап инвестиций. „В сотрудничестве с генеральным подрядчиком Demek CNC мы увеличили производственные мощности завода в Вильянди, инвестировав в приобретение трех промышленных роботов KUKA KR 120 и необходимого для их работы дополнительного оборудования. Благодаря новым роботам и ранее приобретенным резательным установкам производство панелей для солнечных крыш серии Solar Full Roof станет более чем в пять раз быстрее“, - отметил Роосалу.
Роботизация значительно повысит эффективность труда, но, по словам Роосалу, потребность компании в рабочей силе не уменьшится: „Наша цель – запустить завод на полную мощность, работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и ежегодно производить до 150 000 интегрируемых солнечных панелей“.
Интегрированная солнечная крыша предлагает решение „два в одном“ – одновременно служит кровельным покрытием и генерирует энергию. Она столь же энергоэффективна, как и традиционные солнечные панели, но отличается современным дизайном и меньшим углеродным следом при производстве и установке. „Производство и установка отдельных кровельных материалов и солнечных панелей нерационально – интегрированное решение более устойчиво и экономит как ресурсы, так и деньги. Интегрированные в кровельный материал солнечные панели выделяются современным дизайном и выглядят значительно лучше“, - подчеркнул Роосалу.
Основным владельцем Solarstone является компания Biofuel OÜ, принадлежащая Раулю Кирьянену. „Технология солнечных крыш Solarstone отвечает потребностям будущего. С 2027 года все новые общественные здания, а с 2029 года вообще все новые постройки должны будут использовать решения на основе возобновляемой энергии“, - сказал Кирьянен, подчеркнув, что производимые в Вильянди солнечные крыши соответствуют этим требованиям уже сегодня.
Кирьянен отметил, что локальная солнечная энергия в сочетании с системами хранения – это решение будущего. „Производить энергию всегда выгоднее там, где она потребляется. Солнечная крыша позволяет сбалансировать энергию, произведенную и сохраненную в домашнем хозяйстве, с энергией, используемой на месте. Солнечные крыши Solarstone – продукт высочайшего мирового уровня, и мы видим огромный глобальный потенциал в этой области“, - добавил он.
Производящая энергоэффективные солнечные крыши компания Solarstone OÜ была основана в 2015 году. Компания установила уже более 1500 солнечных крыш. В Solarstone работают 25 человек. Оборот компании в 2023 году составил 3,2 миллиона евро. Строительство производственного подразделения было поддержано Центром инвестиций в окружающую среду (KIK).