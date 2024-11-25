В Вильянди роботы производят солнечные крыши

По словам исполнительного директора Solarstone Ромета Роосалу, компания строит в Вильянди завод по производству интегрированных солнечных панелей самой высокой производственной мощности в Европе: „Наша цель – в 2025 году выйти на новые экспортные рынки по всей Европе. Новая роботизированная производственная линия – очень важный шаг для дальнейшего роста компании“.

Для Solarstone это третий этап инвестиций. „В сотрудничестве с генеральным подрядчиком Demek CNC мы увеличили производственные мощности завода в Вильянди, инвестировав в приобретение трех промышленных роботов KUKA KR 120 и необходимого для их работы дополнительного оборудования. Благодаря новым роботам и ранее приобретенным резательным установкам производство панелей для солнечных крыш серии Solar Full Roof станет более чем в пять раз быстрее“, - отметил Роосалу.

Роботизация значительно повысит эффективность труда, но, по словам Роосалу, потребность компании в рабочей силе не уменьшится: „Наша цель – запустить завод на полную мощность, работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и ежегодно производить до 150 000 интегрируемых солнечных панелей“.

Интегрированная солнечная крыша предлагает решение „два в одном“ – одновременно служит кровельным покрытием и генерирует энергию. Она столь же энергоэффективна, как и традиционные солнечные панели, но отличается современным дизайном и меньшим углеродным следом при производстве и установке. „Производство и установка отдельных кровельных материалов и солнечных панелей нерационально – интегрированное решение более устойчиво и экономит как ресурсы, так и деньги. Интегрированные в кровельный материал солнечные панели выделяются современным дизайном и выглядят значительно лучше“, - подчеркнул Роосалу.