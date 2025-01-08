Правда ли, что песню „Ты знаешь, у нас будут дети“ написала Янка Дягилева?

Приписываемая Янке Дягилевой песня под названиями „Дети“, „У нас будут дети“ или „Ты знаешь, у нас будут дети“ особенно популярна во „ВКонтакте“, где её можно найти в десятках плейлистов, и на YouTube, где одна из её публикаций набрала 929 000 просмотров.

Янка Дягилева (настоящее имя — Яна Станиславовна Дягилева) — одна из самых ярких представительниц сибирского рок-андеграунда 1980-х годов. Она скончалась в 1991 году при невыясненных обстоятельствах, когда ей было всего 24 года. К этому времени она успела записать семь сольных альбомов и принять участие в записи нескольких альбомов группы „Гражданская оборона“. После смерти Янки вышло ещё несколько её дисков, причём некоторые из песен публиковались впервые. Однако песни со словами „Ты знаешь, у нас будут дети“ нет ни на одном из известных альбомов певицы.

Наиболее ранняя публикация этой песни с атрибуцией Янке, которую „Проверено“ удалось найти в Сети, датирована 28 апреля 2010 года. Опубликованный на YouTube ролик подписан „“Радуга“ и Янка Дягилева — У нас будут дети“. При этом среди известных групп, с которыми сотрудничала Янка, коллектива с названием „Радуга“ нет.

В августе того же года ролик с песней, озаглавленный „Янка Дягилева — Наши дети“ появляется и на другом YouTube-канале c уточнением „Поёт не она, её только стихи“. Все сохранившиеся стихи Янки опубликованы на сайте, посвящённом её памяти, но и среди них текст этой песни мы не обнаружили. А один из комментариев к ролику, оставленный тогда же, в 2010 году, гласит: „Это не Янка, это группа „Камеры бабочек““.

Действительно, в самой ранней публикации песни на YouTube (20 января 2010 года) Янка не упоминается. В качестве авторов тут указана группа „Камеры бабочек“ и приводится ссылка на её официальную страницу во „ВКонтакте“. Там песня „Дети“ находится даже в двух вариантах: с обычной аранжировкой и „Дети light“ под акустическую гитару — именно этот вариант в Сети и приписывают Янке.