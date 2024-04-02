Писал ли Александр Ширвиндт текст о превосходстве русской кухни над всеми остальными?
В соцсетях и на развлекательных сайтах можно встретить текст, приписываемый актёру Александру Ширвиндту, в котором рассказывается, что модные иностранные деликатесы на самом деле — пища бедняков. Мы решили проверить авторство этого текста.
В соцсетях эссе, приписываемое Александру Ширвиндту, чаще всего распространяют под названием «Что такое хвалёная французская кухня». В самом начале этого текста идёт речь о французских блюдах: «Сидел я как-то, ел шашлык и размышлял о всяком. Что такое хвалёная французская кухня? А это — кухня от голода и отчаяния. Лягушачьи лапки, улитки, мидии, заплесневелый или высохший сыр, луковый суп, артишоки… Это когда от отсутствия нормальных продуктов съедается всё, что можно разжевать. Кухня реальной нищеты, которую маркетологи завернули в красивую оболочку якобы изысканности». За этим отрывком следуют размышления о происхождении суши, фондю, американской традиции готовить индейку на День благодарения. Затем автор делает вывод: «И на всё это смотрят живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на четыре края и четыре мяса. Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно оказалось непрестижно — ибо это всё незагранично». И в самом конце — несколько афоризмов, на первый взгляд не связанных с изложенным выше. Этот текст уже несколько лет размещают на своих страницах пользователи Facebook, LiveJournal, Instagram, Pikabu и других сайтов. А новый всплеск популярности произошёл после смерти Александра Ширвиндта 15 марта 2024 года.
«Проверено» не удалось найти текст под условным названием «Что такое хвалёная французская кухня» ни в книгах Ширвиндта, ни в опубликованных интервью с актёром. Последние несколько лет он расходится в соцсетях исключительно за подписью артиста, но отдельные фрагменты этого эссе появились раньше и независимо друг от друга.
Первая часть (о хваленой французской кухне) распространяется по меньшей мере с 2014 года. Самое раннее упоминание, которое обнаружило «Проверено», — это пост в LiveJournal от 5 июня 2014 года, где приводится комментарий с таким текстом. В 2015 году фрагмент упоминается со ссылкой на юмористический сайт «Башорг», закрытый в 2022 году.
Вторая часть (о рукколе, суши, фондю и других европейских кулинарных традициях) — это пост блогера и IT-специалиста Руслана Карманова, также впервые опубликованный в LiveJournal. Текст был написан в 2016 году как ответ на статью на сайте Lenta.ru, посвящённую постепенному сокращению количества иностранных продуктов в России.
Наконец, третья часть состоит из шуток и афоризмов, взятых с того же «Башорга» и других развлекательных ресурсов. Например, фраза «Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите» появилась в интернете не позднее 2013 года, когда её загрузили на сайт демотиваторов.
Подписывать этот текст именем Ширвиндта начали не раньше середины 2023 года. Сам текст в его нынешнем виде (то есть собранный воедино из нескольких кусков) появился в июне 2023 года на сайте «Крымская правда». А уже с августа 2023 года по форумам и соцсетям он начал расходиться с указанием авторства актёра.
Таким образом, текст, приписываемый Ширвиндту, не имеет никакого отношения к актёру и составлен из нескольких постов, опубликованных в разных блогах в середине 2010-х годов.
Итог: Неверная атрибуция цитаты