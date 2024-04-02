Писал ли Александр Ширвиндт текст о превосходстве русской кухни над всеми остальными?

В соцсетях эссе, приписываемое Александру Ширвиндту, чаще всего распространяют под названием «Что такое хвалёная французская кухня». В самом начале этого текста идёт речь о французских блюдах: «Сидел я как-то, ел шашлык и размышлял о всяком. Что такое хвалёная французская кухня? А это — кухня от голода и отчаяния. Лягушачьи лапки, улитки, мидии, заплесневелый или высохший сыр, луковый суп, артишоки… Это когда от отсутствия нормальных продуктов съедается всё, что можно разжевать. Кухня реальной нищеты, которую маркетологи завернули в красивую оболочку якобы изысканности». За этим отрывком следуют размышления о происхождении суши, фондю, американской традиции готовить индейку на День благодарения. Затем автор делает вывод: «И на всё это смотрят живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерлядь да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на четыре края и четыре мяса. Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно оказалось непрестижно — ибо это всё незагранично». И в самом конце — несколько афоризмов, на первый взгляд не связанных с изложенным выше. Этот текст уже несколько лет размещают на своих страницах пользователи Facebook, LiveJournal, Instagram, Pikabu и других сайтов. А новый всплеск популярности произошёл после смерти Александра Ширвиндта 15 марта 2024 года.