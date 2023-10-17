Правда ли, что стихотворение „Стояли звери около двери“ написали братья Стругацкие?

Стихотворение приводится в следующем виде:



Стояли звери

Около двери,

В них стреляли,

Они умирали.



Но нашлись те, кто их пожалели,

Те, кто открыл зверям эти двери.

Зверей встретили песни и добрый смех.

Звери вошли и убили всех.



Текст широко распространился в связи с обострением арабо-израильского конфликта после нападения группировки ХАМАС, признанной террористической во многих странах, на Израиль 7 октября. Интернет-пользователи проводят аналогию между сюжетом стихотворения и реальностью, при этом текст используется и для выражения произраильской позиции, и в явно антиизраильском контексте, и просто в ксенофобских публикациях вне прямой связи с новостной повесткой. В большинстве постов в Facebook авторами указаны братья Стругацкие, в некоторых добавляют, что фантасты сочинили лишь первые четыре строки, а автор финала — музыкант Вис Виталис. Некоторые пользователи вообще утверждают, что это перевод (правда, не указывают, с какого языка и кто был автором). В социальной сети X (бывший Twitter) один из популярных твитов с этим стихотворением набрал 180 000 просмотров, 480 ретвитов и 3700 лайков. Распространился текст и в Telegram: блогер Игаль Левин в своём канале опубликовал его без указания авторства дважды — на русском (132 000 просмотров) и в переводе на иврит (116 000). В некоторых каналах авторство, как и в Facebook, приписано братьям Стругацким, в других — сыну Бориса Стругацкого Андрею, который якобы сочинил первые четыре строчки в детстве, а остальные — уже во взрослом возрасте.