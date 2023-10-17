Правда ли, что стихотворение „Стояли звери около двери“ написали братья Стругацкие?
В октябре 2023 года многие пользователи соцсетей опубликовали стихотворение, приписываемое советским писателям-фантастам. Мы проверили, есть ли основания считать Стругацких авторами этого текста.
Стихотворение приводится в следующем виде:
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
Текст широко распространился в связи с обострением арабо-израильского конфликта после нападения группировки ХАМАС, признанной террористической во многих странах, на Израиль 7 октября. Интернет-пользователи проводят аналогию между сюжетом стихотворения и реальностью, при этом текст используется и для выражения произраильской позиции, и в явно антиизраильском контексте, и просто в ксенофобских публикациях вне прямой связи с новостной повесткой. В большинстве постов в Facebook авторами указаны братья Стругацкие, в некоторых добавляют, что фантасты сочинили лишь первые четыре строки, а автор финала — музыкант Вис Виталис. Некоторые пользователи вообще утверждают, что это перевод (правда, не указывают, с какого языка и кто был автором). В социальной сети X (бывший Twitter) один из популярных твитов с этим стихотворением набрал 180 000 просмотров, 480 ретвитов и 3700 лайков. Распространился текст и в Telegram: блогер Игаль Левин в своём канале опубликовал его без указания авторства дважды — на русском (132 000 просмотров) и в переводе на иврит (116 000). В некоторых каналах авторство, как и в Facebook, приписано братьям Стругацким, в других — сыну Бориса Стругацкого Андрею, который якобы сочинил первые четыре строчки в детстве, а остальные — уже во взрослом возрасте.
Аркадию и Борису Стругацким, равно как и Андрею Стругацкому, авторство этого стихотворения приписывают уже не первый год. Но это некорректно. История возникновения первых четырёх строк описана Борисом Стругацким в биографической книге „Комментарии к пройденному“ (2003), изданной уже после смерти его брата и соавтора:
„Все началось с того, что давным-давно, в совсем уж незапамятные времена, малолетний сынишка БН (Бориса Натановича. — Прим. ред.) неожиданно для себя и для окружающих сочинил вдруг песенку-считалку:
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Выкрикивая на разные лады эти странноватые и диковатые, недетские какие-то стишки, носился он по квартире, а БН смотрел на него и думал: „Черт побери, какие замечательные слова! Надо же как ловко придумал, паршивец. Отличный эпиграф может получиться к чему-нибудь!..“ И воображению его рисовались какие-то смутные картинки… какие-то страшные и несчастные чудовища… трагически одинокие и никому не нужные… уродливые, страждущие, ищущие человеческой приязни и помощи, но получающие вместо всего этого пулю от перепуганных, ничего не понимающих людей“.
Это четверостишие вдохновило писателей и должно было стать эпиграфом к повести, рабочим названием которой Стругацкие выбрали „Стояли звери около двери“. Однако редактор был против и заглавия, и эпиграфа, в итоге повесть вышла под названием „Жук в муравейнике“. В первых изданиях стихотворение сохранилось только в самом тексте, как замечает Борис Стругацкий — „в изуродованном виде“. После распада СССР в переизданиях и на сайте, посвящённом творчеству писателей, эпиграф был возвращён в текст повести.
Никаких следов второго четверостишия в творчестве братьев Стругацких нет. Да и сам текст вызывает вопросы — у двух его частей не совпадает размер, строки второго фрагмента вдвое длиннее, а „дверь“ превращается в „двери“. Поиск по цитате приводит к записи от 29 октября 2009 года в „Живом журнале“ музыканта Виса Виталиса, где тот сообщает, что это фанфик (произведение по мотивам) на творчество Стругацких.
В фанфике Виталиса меняется сам смысл первоначального текста: на смену гуманистическому пафосу и исходящей от человека опасности, которые описывает в своих воспоминаниях Борис Стругацкий, приходит вполне определённая мораль — „зверь есть зверь“. Тем не менее именно в таком виде, в том числе в открыто ксенофобском контексте, текст стал популярным и начал распространяться в середине 2010-х годов с самой разной атрибуцией — от Стругацких и Виталиса до барда Сергея Никитина.
Андрею Стругацкому, сыну младшего из дуэта советских фантастов, авторство всех восьми строк начали приписывать не позднее 2017 года, а 30 декабря 2018-го на YouTube была выложена запись чтения этого текста — в описании ролика указано, что это стихотворение сына Бориса Стругацкого. Когда оно вновь стало распространяться в 2023 году, Андрей Стругацкий написал на своей странице в Facebook, что не имеет никакого отношения ко второй его части.
Таким образом, вирусный текст состоит из двух частей, написанных разными авторами. Первые четыре строки, ставшие эпиграфом к повести „Жук в муравейнике“, сочинил Андрей Стругацкий, сын одного из братьев-писателей. Наиболее вероятный автор второй части стихотворения, существенно искажающей посыл оригинального произведения, — музыкант Вис Виталис.
Итог: Неверная атрибуция цитаты