Правда ли, что Валентин Гафт — автор стихотворения про ”останкинскую иглу”?

Вот строчки, о которых идёт речь:

Гнойник созрел, лишь надави и брызнет,

И потечёт рекой кровавый гной.

Народ российский разучился мыслить.

Им делают инъекции останкинской иглой

Таких подонков не было во власти,

Так на Земле ещё никто не лгал.

Он возбуждает низменные страсти,

Чтоб русский украинца убивал.

Имя известного своими едкими стихотворными эпиграммами актёра сопровождает это произведение в многочисленных публикациях в соцсетях (Facebook, ВК), а также на таких информационных ресурсах, как Dynamo.kiev.ua, Peoples.ru, Dialog.ua или ”Антикор”. В 2022 году об этом стихотворении вспомнили на ресурсе ”Фермер Приндепровья”.

Валентин Гафт ушёл из жизни в декабре 2020 года, однако с хронологией здесь нет никакого подвоха: стихотворение появилось в Рунете задолго до его кончины. В частности, строчки можно встретить в подборке стихотворений о России, опубликованной 24 января 2015 года, и это одна из самых ранних сохранившихся публикаций материала в Сети. 30 июля того же года стало известно, что имя Гафта попало в украинский ”белый список” иностранных деятелей культуры, которым следует оказывать максимальное содействие в стране — наряду с такими россиянами, как Михаил Жванецкий, Борис Акунин или Земфира. Поскольку иные проукраинские высказывания Гафта о ситуации с Крымом и Донбассом на тот момент не были известны, логично предположить, что именно разошедшееся широко стихотворение стало причиной его включения в этот список украинскими властями.

Однако уже 11 августа в интервью ”Комсомольской правде” Валентин Гафт категорически опроверг своё авторство, неприязненно отозвавшись о стихотворении и заявив, что скорее предпочёл бы оказаться в ”чёрном списке”. В том же духе он высказался в сентябрьском интервью Евгению Додолеву на телеканале ”Москва 24”. Таким образом, советский и российский актёр не только не писал подобных строчек, но и не был согласен с их смыслом.