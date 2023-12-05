Правда ли, что Александр Городницкий — автор текста „Дети Газы“?
В конце ноября 2023 года в соцсетях появился текст о жителях Газы, которые, как считает автор, не такие мирные, как их представляет мировое сообщество. Это эссе распространяется под именем поэта и одного из основоположников бардовской песни Александра Городницкого. Мы решили проверить, правда ли это его текст.
Эссе под названием „Дети Газы“ посвящено нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и его последствиям — в частности, военной операции, которую ЦАХАЛ начал в секторе Газа. Вот, например, фрагмент этого текста: „Я давно хотел попросить „друзей, которым жалко всех“, уйти от меня. Меня не надо жалеть. Себя пожалейте и детей — своих и, конечно, палестинских. Их папы сейчас идут к вам. Чтоб вашему ребёнку голову отрезать. Потом вернутся и дадут своему ребёнку игрушку, вынутую из рук вашего ребёнка. Всё аккуратно заснимут на нагрудную камеру, чего стесняться. Вы жалеете их детей, потому что евреев не любите или стесняетесь евреями быть?“ Утверждается, что автор — это Александр Городницкий. Записи с этим текстом, якобы принадлежащим Городницкому, можно найти во „ВКонтакте“, Facebook, Telegram и LiveJournal.
Ни на официальном сайте Александра Городницкого, ни в самых крупных сообществах в соцсетях, посвящённых его творчеству (в Facebook и во „ВКонтакте“), такого эссе нет. В ответ на просьбу „Проверено“ подтвердить или опровергнуть авторство Городницкого администратор группы ответил: „Добрый день. Когда Александр Моисеевич хочет высказаться, он обычно делает это в стихах“.
Первоисточник этой записи удалось найти в Facebook. 10 ноября в 13:51 по московскому времени текст „Дети Газы“ опубликовал у себя на странице пользователь Борис Украинский. Что примечательно, ни слова об авторстве Городницкого там нет, и сам текст короче, чем распространяемое в соцсетях эссе, — в нём нет последнего фрагмента, в котором во всех подробностях описываются зверства боевиков ХАМАС.
„Проверено“ связалось с Борисом Украинским, и тот подтвердил, что автор „Детей Газы“ — он сам, а к Городницкому эссе никакого отношения не имеет. В разных группах в Facebook автор текста обращал внимание участников на то, что последний фрагмент текста написан совершенно в другой стилистике. В комментарии „Проверено“ Борис Украинский сказал, что считает это подлогом и воровством: „В мире полно подонков. Один из них взял мой текст, приписал его Городницкому, добавил бездарное окончание (после слов „освободите дорогу“), и… понеслось. Как я к этому отношусь? Как порядочный человек может относиться к воровству?“
Кроме того, автор, по его словам, возмущён, что в эту историю впутали Городницкого: „Этот плагиатор прикрылся чистым именем Городницкого. Но Александр Моисеевич не мог написать этот текст, поскольку я смотрю отсюда, изнутри. А он — снаружи. При всём моём к Городницкому уважении я не уверен, что он полностью разделяет мои эмоции. Не постесняюсь добавить, что мы пишем в разных стилях. И наконец, после чисто моего текста за фразой „освободите дорогу“ идёт хамство, которое трудно приписать Городницкому“.
„Проверено“ не удалось обнаружить текста „Дети Газы“ раньше 10 ноября, когда его написал Борис Украинский, и это позволяет утверждать, что именно он — автор этого эссе. В конце ноября его текст стал снова распространяться в соцсетях, но уже под именем поэта и барда Александра Городницкого.
Итог: Неверная атрибуция цитаты