Правда ли, что Александр Городницкий — автор текста „Дети Газы“?

Эссе под названием „Дети Газы“ посвящено нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и его последствиям — в частности, военной операции, которую ЦАХАЛ начал в секторе Газа. Вот, например, фрагмент этого текста: „Я давно хотел попросить „друзей, которым жалко всех“, уйти от меня. Меня не надо жалеть. Себя пожалейте и детей — своих и, конечно, палестинских. Их папы сейчас идут к вам. Чтоб вашему ребёнку голову отрезать. Потом вернутся и дадут своему ребёнку игрушку, вынутую из рук вашего ребёнка. Всё аккуратно заснимут на нагрудную камеру, чего стесняться. Вы жалеете их детей, потому что евреев не любите или стесняетесь евреями быть?“ Утверждается, что автор — это Александр Городницкий. Записи с этим текстом, якобы принадлежащим Городницкому, можно найти во „ВКонтакте“, Facebook, Telegram и LiveJournal.

Ни на официальном сайте Александра Городницкого, ни в самых крупных сообществах в соцсетях, посвящённых его творчеству (в Facebook и во „ВКонтакте“), такого эссе нет. В ответ на просьбу „Проверено“ подтвердить или опровергнуть авторство Городницкого администратор группы ответил: „Добрый день. Когда Александр Моисеевич хочет высказаться, он обычно делает это в стихах“.

Первоисточник этой записи удалось найти в Facebook. 10 ноября в 13:51 по московскому времени текст „Дети Газы“ опубликовал у себя на странице пользователь Борис Украинский. Что примечательно, ни слова об авторстве Городницкого там нет, и сам текст короче, чем распространяемое в соцсетях эссе, — в нём нет последнего фрагмента, в котором во всех подробностях описываются зверства боевиков ХАМАС.