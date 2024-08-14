Правда ли, что хорватская актриса Мирьям Новак выступила на Ассамблее ООН?

Как сообщают пользователи соцсетей, Новак выступала на чрезвычайной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, состоявшейся по требованию лидеров стран Евросоюза и Нового арабского блока. Хорватская актриса, которая в публикациях при этом названа представителем Израиля, начинает свою речь с напоминания о Холокосте. Далее она критикует мировых лидеров, замечая, что уроки истории ничему их не научили: „Теперь, когда нас снова грабят, избивают и убивают во всех ваших странах, а ваши суды отпускают убийц на свободу, вы говорите нам, что мы не имеем права на защиту?“ Также Новак обращает внимание, что, несмотря на многовековые гонения, еврейский народ подарил миру множество выдающихся учёных, новаторов, музыкантов и актёров. „Каждый народ должен дать человечеству то, что он делает лучше всего. Французы — кулинаров и парфюмеров. Англичане и русские — писателей и поэтов. Итальянцы — художников и музыкантов. Немцы — солдат и философов. А мы, евреи, — гениев“, — заключает выступающая.

Наиболее широкое распространение речь получила в Facebook, где её расшифровки собирали десятки и даже сотни репостов. Текстом также делились пользователи X. Публиковали его и на английском языке.

Мирьям Новак — немецкая актриса с хорватскими корнями, которая снимается как в немецких, так и в американских фильмах. „Проверено“ не удалось найти информацию о том, что она когда-либо выступала в ООН. В середине октября 2023 года на своей странице в Instagram Новак высказывалась о вторжении ХАМАС в Израиль и последовавшей войне в секторе Газа более сдержанно, нежели в вирусной речи: „Мы должны выбирать человечность — мы, немцы, американцы, ливанцы, египтяне, израильтяне и палестинцы. И тогда отношения будут другие!“