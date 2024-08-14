Правда ли, что хорватская актриса Мирьям Новак выступила на Ассамблее ООН?
В августе 2024 года в соцсетях распространился текст речи против антисемитизма, которую хорватская актриса Мирьям Новак якобы произнесла в ООН. Мы решили проверить достоверность подобных публикаций.
Как сообщают пользователи соцсетей, Новак выступала на чрезвычайной Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, состоявшейся по требованию лидеров стран Евросоюза и Нового арабского блока. Хорватская актриса, которая в публикациях при этом названа представителем Израиля, начинает свою речь с напоминания о Холокосте. Далее она критикует мировых лидеров, замечая, что уроки истории ничему их не научили: „Теперь, когда нас снова грабят, избивают и убивают во всех ваших странах, а ваши суды отпускают убийц на свободу, вы говорите нам, что мы не имеем права на защиту?“ Также Новак обращает внимание, что, несмотря на многовековые гонения, еврейский народ подарил миру множество выдающихся учёных, новаторов, музыкантов и актёров. „Каждый народ должен дать человечеству то, что он делает лучше всего. Французы — кулинаров и парфюмеров. Англичане и русские — писателей и поэтов. Итальянцы — художников и музыкантов. Немцы — солдат и философов. А мы, евреи, — гениев“, — заключает выступающая.
Наиболее широкое распространение речь получила в Facebook, где её расшифровки собирали десятки и даже сотни репостов. Текстом также делились пользователи X. Публиковали его и на английском языке.
Мирьям Новак — немецкая актриса с хорватскими корнями, которая снимается как в немецких, так и в американских фильмах. „Проверено“ не удалось найти информацию о том, что она когда-либо выступала в ООН. В середине октября 2023 года на своей странице в Instagram Новак высказывалась о вторжении ХАМАС в Израиль и последовавшей войне в секторе Газа более сдержанно, нежели в вирусной речи: „Мы должны выбирать человечность — мы, немцы, американцы, ливанцы, египтяне, израильтяне и палестинцы. И тогда отношения будут другие!“
Посты с речью, которую приписывают актрисе, часто сопровождаются фотографией женщины в синем костюме на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН. Однако результаты обратного поиска по изображениям Google показывают, что снимок не имеет никакого отношения к Новак — на нем изображена вице-президент Венесуэлы Делси Родригес во время своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи 27 сентября 2019 года. На лацкане пиджака политика прикреплён значок в виде венесуэльского флага.
Поиск по отрывку из текста речи помог найти её первоисточник — им оказался опубликованный в 2021 году роман Эдуарда Тополя „Явление пророка“. Это политический триллер, действие которого происходит одновременно в двух временных пластах: в конце 1970-х и в 2024 году. Правда, в вирусных публикациях текст немного изменён. Так, у Тополя героиня по имени Мириам Новак — премьер-министр Израиля, а её речь не начинается, а продолжается словами: „Как видите, 80 лет назад Европа во главе с Германией провела этническую зачистку“. В романе участникам Ассамблеи перед этим демонстрируют сцены Холокоста, „реконструированные нашими создателями голографической реальности“. „Все события 2024 года выдуманы автором и в будущем авось не случатся, а все события прошлого века ушли в историю — авось навсегда“, — говорится в аннотации романа. Примечательно, что Тополь и сам в последние годы живёт в Израиле — он переехал туда из США, куда эмигрировал ещё в 1978 году.
До 2023 года этот отрывок если и публиковали в интернете, то именно как цитату из книги Тополя. Самая ранняя из найденных нами публикаций, где текст представлен как реальная речь в ООН, была размещена 30 декабря 2023 года в анонимном англоязычном блоге Dus iz Nies!! Rare view… на платформе Blogspot. Не позднее 6 февраля 2024 года аналогичный пост впервые появился на русском языке — в тот день речь была опубликована в Facebook-группе „Всё самое интересное о евреях: новости, юмор, история, стихи, песни, изобретения“ (более 173 000 участников). Очевидно, в процессе обратного перевода „Мириам“ и превратилось в „Мирьям“, а актриса появилась в тексте лишь из-за почти совпавших имени и фамилии.
Таким образом, вирусный текст — не реальная речь хорватской актрисы и представительницы Израиля в ООН, а незначительно отредактированный отрывок из романа 2021 года.
Итог: Неправда