Правда ли, что мелодия песни „Чунга-Чанга“ заимствована из гимна дивизии СС „Мёртвая голова“?

Откуда же взялась эта странная композиция — близнец советского шлягера? Утверждения о том, что именно так звучал походный марш танковой дивизии Третьего Рейха, неслучайно начали появляться в интернете только на рубеже 2000-х и 2010-х годов. В 2008 году на экраны вышла комедия «Гитлер капут!» с Павлом Деревянко и Анной Семенович в главных ролях. Не все критики восприняли её благосклонно — в российском обществе развернулась полемика о том, насколько этично в развлекательной картине касаться чувствительных тем, связанных со Второй мировой войной (например, темы концентрационных лагерей). В первом же эпизоде фильма немецкие солдаты ведут партизана Рабиновича в исполнении Михаила Галустяна на расстрел под музыку того самого «марша дивизии “Мёртвая голова”». И, в отличие от случая с группой OZZ, создатели фильма не скрывали настоящего автора: в финальных титрах прямо сказано, что это пародийная аранжировка исполнителя Санчеса песни «Чунга-Чанга» за авторством Шаинского.

Что касается истории Михаила Михалкова, которая нередко сопровождает утверждения о плагиате, то она гораздо более запутанная и полностью базируется на его собственных свидетельствах. В 1990-е годы ветеран Второй мировой и литератор Михалков опубликовал книгу «В лабиринтах смертельного риска», где рассказал о своих приключениях в немецком тылу в годы войны. Идеальное знание немецкого языка якобы долгое время помогало ему выдавать себя за нацистских офицеров, узнавать ценные разведданные и даже жениться на дочери швейцарского миллионера. В частности, утверждал Михалков, он убил капитана дивизии СС «Мёртвая голова», а затем присвоил себе его форму. Став неожиданно для себя командиром танковой роты, советский военный якобы написал походную песню для танкистов со словами «Где Гитлер, там победа» — и её лихо распевали эсэсовцы. После войны Михалков несколько лет просидел в советской тюрьме, где, однако, добывал полезную для властей СССР информацию из общения с другими заключёнными. Автобиография и поздние интервью Михалкова (он скончался в 2006 году) на эту тему пестрят фантастическими подробностями, причём многие из них не стыкуются друг с другом. Проверить факты о немецких приключениях Михалкова не представляется возможным, включая историю о гимне, хотя, например, на фотографии, которой часто сопровождаются публикации о нём, на самом деле изображён штурмбанфюрер Хельмут Шрайбер. Но очевидно, что после того, как пародийная песня из фильма «Гитлер капут!» зажила в Сети своей жизнью и начала обрастать легендами, они переплелись с байкой, рассказанной братом соавтора советского гимна.