Правда ли, что мелодия песни „Чунга-Чанга“ заимствована из гимна дивизии СС „Мёртвая голова“?
В интернете можно встретить утверждение о том, что композитор Владимир Шаинский украл музыку для популярной детской песенки, а её оригинал — нацистский гимн. Мы проверили, правдивы ли такие посты.
Как утверждается в публикациях, не так давно выяснилось, что мелодия детской песни „Чунга-Чанга“ из мультфильма „Катерок“ (1970) полностью совпадает с походным гимном 3-й танковой дивизии СС „Мёртвая голова“. В доказательство этому читателям предлагается прослушать второе произведение. Поскольку официально создателем музыки для песни считается Владимир Шаинский, предполагается, что мелодию он присвоил. Некоторые источники при этом уточняют, что нацистский гимн написал Михаил Михалков — родной брат соавтора слов гимна СССР Сергея Михалкова, в одно время тайно служивший в войсках Третьего Рейха.Особенно популярным это утверждение стало на YouTube (один из роликов о предполагаемом плагиате посмотрели 358 000 раз), этой информацией также активно делились в X, на Facebook, во „ВКонтакте“, в „Одноклассниках“, на некоторых познавательных сайтах и музыкальных порталах.
Как рассказывал в интервью соавтор Шаинского, поэт Юрий Энтин, мелодию песни «Чунга-Чанга» композитор сочинил очень быстро, а вот на подбор названия острова ушло два месяца. За более чем полвека хоть сколько-нибудь заметных сомнений в авторстве Шаинского не возникало — более того, сам композитор в 2006 году собирался подать в суд на итальянскую группу OZZ, которая в своей композиции «01», по его мнению, скопировала мелодию из советской детской песни.
При этом «гимн дивизии» из вирусных публикаций не похож по стилистике на походные песни — как минимум в припеве. Там слышен не военный марш, а какой-то цирковой, комический мотив. Ещё более выразительным средством передачи настроения в этой песне стали слова. Согласно расшифровкам текста, выложенным в Сети, лирический герой поёт: «Мой жезл не старый и не маленький», «Мой жезл, девочка, иди ко мне // Пожалуйста, присядь», «Офицеры и солдаты пьют шнапс и много помидоров».
Марши и другая музыка, которые использовала дивизия СС «Мёртвая голова», выпущены на CD-диске. В сборнике можно найти полтора десятка композиций, звучавших в этом подразделении в годы Второй мировой. Среди них есть серьёзныеи относительно весёлые мелодии, однако ни одной пошлой песенки, хоть немного композиционно напоминающей вирусный «марш».
Откуда же взялась эта странная композиция — близнец советского шлягера? Утверждения о том, что именно так звучал походный марш танковой дивизии Третьего Рейха, неслучайно начали появляться в интернете только на рубеже 2000-х и 2010-х годов. В 2008 году на экраны вышла комедия «Гитлер капут!» с Павлом Деревянко и Анной Семенович в главных ролях. Не все критики восприняли её благосклонно — в российском обществе развернулась полемика о том, насколько этично в развлекательной картине касаться чувствительных тем, связанных со Второй мировой войной (например, темы концентрационных лагерей). В первом же эпизодефильма немецкие солдаты ведут партизана Рабиновича в исполнении Михаила Галустяна на расстрел под музыку того самого «марша дивизии “Мёртвая голова”». И, в отличие от случая с группой OZZ, создатели фильма не скрывали настоящего автора: в финальных титрах прямо сказано, что это пародийная аранжировка исполнителя Санчеса песни «Чунга-Чанга» за авторством Шаинского.
Таким образом, не Владимир Шаинский использовал при создании советской детской песни мелодию немецкого марша, а, наоборот, шуточная походная песня была написана спустя полвека после окончания Второй мировой войны на основе его шлягера.
Что касается истории Михаила Михалкова, которая нередко сопровождает утверждения о плагиате, то она гораздо более запутанная и полностью базируется на его собственных свидетельствах. В 1990-е годы ветеран Второй мировой и литератор Михалков опубликовал книгу «В лабиринтах смертельного риска», где рассказал о своих приключениях в немецком тылу в годы войны. Идеальное знание немецкого языка якобы долгое время помогало ему выдавать себя за нацистских офицеров, узнавать ценные разведданные и даже жениться на дочери швейцарского миллионера. В частности, утверждал Михалков, он убил капитана дивизии СС «Мёртвая голова», а затем присвоил себе его форму. Став неожиданно для себя командиром танковой роты, советский военный якобы написал походную песню для танкистов со словами «Где Гитлер, там победа» — и её лихо распевали эсэсовцы. После войны Михалков несколько лет просидел в советской тюрьме, где, однако, добывал полезную для властей СССР информацию из общения с другими заключёнными. Автобиография и поздние интервью Михалкова (он скончался в 2006 году) на эту тему пестрят фантастическими подробностями, причём многие из них не стыкуются друг с другом. Проверить факты о немецких приключениях Михалкова не представляется возможным, включая историю о гимне, хотя, например, на фотографии, которой часто сопровождаются публикации о нём, на самом деле изображён штурмбанфюрер Хельмут Шрайбер. Но очевидно, что после того, как пародийная песня из фильма «Гитлер капут!» зажила в Сети своей жизнью и начала обрастать легендами, они переплелись с байкой, рассказанной братом соавтора советского гимна.
Итог: Неправда