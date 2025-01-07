ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1049-й день) | ISW: Украинские военные добились тактических успехов в Курской области

Российские военные в ночь на вторник атаковали Украину 38 беспилотниками типа „шахед“, а также беспилотниками других типов, 28 было сбито, 10 — локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ. Под удар попали Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская и Кировоградская области.

Российские войска оккупировали село Лозовая в Изюмском районе Харьковской области, а также два населенных пункта в Донецкой области, сообщил утром проект DeepState. „Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке. Главком ВСУ публикует кадры поражения колонны противника, которая проводила штурмовые действия в 2,05 км восточнее населенного пункта Новая Кругляковка. После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках“, — пишут аналитики. Позднее DeepState обновил карту боев и сообщил о захвате сел Ивановка и Шевченко в Донецкой области. „Враг оккупировал Лозовую, Ивановку, Шевченко, а также продвинулся в Торецке“, — говорится в сообщении.

Cпецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлогг отложил запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января, сообщает Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника. В декабре агентство сообщало, что в рамках усилий по прекращению войны генерал-лейтенант в отставке планировал в начале января поехать в Киев и встретиться с украинским руководством.

В результате российских обстрелов Сумской области в понедельник пострадал один человек, сообщает региональная военная администрация. „В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области“.

ВСУ продвинулись в Курской области, что может свидетельствовать о согласованной украинской операции на этом направлении или в других местах на фронте, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Данные института основаны на геолокационных кадрах, опубликованных 5 и 6 января. Они показывают продвижение ВСУ на северо-востоке от Суджи: в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого. ISW замечает, что российская армия, вероятно, перебросила подразделения 177-го морского пехотного полка из западной части Запорожской области в Курскую область. Это следует из заявлений Минобороны о том, что в Курской области действуют подразделения беспилотников „каспийской морской пехоты“. Геолокационные карты от 5 января также показывают, что ВСУ, вероятно, наносят удары по тыловым районам в Курской области для поддержки наземных операций.

Владимир Путин попросил патриарха Кирилла освятить нательные крестики и иконки, которые, по его словам, он „планирует передать в подарок“ всем командующим, которые выполняют „особо важные задачи“ в войне в Украине, говорится на сайте РПЦ. В этом году Путин встречал православное Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. Сразу после этого президент России приехал в Храм Христа Спасителя, где и озвучил свою просьбу патриарху. Тот в ответ заявил, что „кресты, а также нательные иконочки с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя нашего государства“, который, как утверждает Кирилл, является и небесным покровителем Путина, „будет особенно вразумительно и приятно“ получить российским военнослужащим.

Число пострадавших в результате атаки дрона 6 января в Херсоне выросло до 8 человек. 6 января российские войска ударили с беспилотника по автобусу в одном из районов Херсона. В результате один человек погиб и шестеро получили ранения. Во вторник стало известно еще об одном пострадавшем.

Александр Лукашенко прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что белорусский лидер в первые дни большой войны извинялся перед Зеленским за нападение с белорусской территории. „Вот надо и нас втянуть в эту войнушку. Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну“, — цитирует президента Беларуси агентство БелТА. Лукашенко добавил, что „лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине“. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко в большом интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману.

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российскому командному пункту в Курской области. „7 января 2025 г. Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область)“, — говорится в сообщении Генштаба ВСУ в телеграм-канале. Генштаб ВСУ заявил, что это часть боевых операций подразделений Сил обороны Украины, „которые ведут боевые действия на территории Российской Федерации“.