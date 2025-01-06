ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1048-й день) | Блинкен: позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны

„Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. 31 наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор“, — говорилось в сводке.

В интервью подкастеру Лексу Фридману президент Украины рассказал, что разговаривал с белорусским лидером через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Александр Лукашенко, по словам Зеленского, извинялся и уверял, что не имеет отношения к тому, что Путин использовал Беларусь для нападения на Украину.

Пресс-секретарь правителя Беларуси Александра Лукашенко, Наталья Эйсмонт, огласила официальную реакцию Минска на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Лукашенко в первые дни большой войны извинялся перед Зеленским за нападение с белорусской территории. Эйсмонт утверждает, что извинений не было. „Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что“, — заявила Эйсмонт в беседе с российским изданием РБК.

На вопрос, сможет ли украинский президент встретиться в январе с избранным президентом США Дональдом Трампом и Путиным втроем, чтобы подписать договор о мире с гарантиями безопасности, Зеленский сказал, что сначала хочет встретиться только с Трампом и привлечь к переговорам европейцев.

„Я думаю, 25 января или в другой день, мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина. И мы с Трампом договоримся. И если он предложит сильные гарантии безопасности, то после этого может быть уже разговор с россиянами. И только так, а не просто сразу сели втроем“, — сказал президент Украины.

„Для нас важно, чтобы и Европа имела голос“, — сказал Зеленский, добавив, что „Европа будет поддерживать позицию Украины“.

„Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины“, — отметил Зеленский, подчеркнув, что Киеву перед прекращением огня нужны гарантии безопасности и оружие.

„Что будет с Трампом, если он сделает прекращение огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина? А почему Путин начнет? Потому что он боится сегодня Трампа, и как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст Путину возможность“, — объяснил украинский президент.