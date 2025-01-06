ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1048-й день) | Блинкен: позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой области, сообщил в первой половине дня украинский проект DeepState.
„Враг продвинулся в Торецке, Зеленом, Петропавловке, возле Воздвиженки, Барановки и Песчаного“, — пишут аналитики. В воскресенье вечером украинский Генштаб сообщал об атаках россиян на Покровском направлении.
„Враг 50 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. 31 наступательное действие противника остановлено Силами обороны, 19 атак продолжается до сих пор“, — говорилось в сводке.
В интервью подкастеру Лексу Фридману президент Украины рассказал, что разговаривал с белорусским лидером через несколько дней после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Александр Лукашенко, по словам Зеленского, извинялся и уверял, что не имеет отношения к тому, что Путин использовал Беларусь для нападения на Украину.
Пресс-секретарь правителя Беларуси Александра Лукашенко, Наталья Эйсмонт, огласила официальную реакцию Минска на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Лукашенко в первые дни большой войны извинялся перед Зеленским за нападение с белорусской территории. Эйсмонт утверждает, что извинений не было. „Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что“, — заявила Эйсмонт в беседе с российским изданием РБК.
На вопрос, сможет ли украинский президент встретиться в январе с избранным президентом США Дональдом Трампом и Путиным втроем, чтобы подписать договор о мире с гарантиями безопасности, Зеленский сказал, что сначала хочет встретиться только с Трампом и привлечь к переговорам европейцев.
„Я думаю, 25 января или в другой день, мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы можем остановить войну и Путина. И мы с Трампом договоримся. И если он предложит сильные гарантии безопасности, то после этого может быть уже разговор с россиянами. И только так, а не просто сразу сели втроем“, — сказал президент Украины.
„Для нас важно, чтобы и Европа имела голос“, — сказал Зеленский, добавив, что „Европа будет поддерживать позицию Украины“.
„Я уверен, он [Трамп] вместе с Европой может предложить сильные гарантии безопасности Украины“, — отметил Зеленский, подчеркнув, что Киеву перед прекращением огня нужны гарантии безопасности и оружие.
„Что будет с Трампом, если он сделает прекращение огня, а через три месяца Путин начнет новую атаку? Как будет выглядеть Трамп и Украина? А почему Путин начнет? Потому что он боится сегодня Трампа, и как только Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он даст Путину возможность“, — объяснил украинский президент.
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области, сообщил днем губернатор региона Александр Богомаз. „Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа“, — написал он в телеграме. Ранее этой ночью он сообщал о другом сбитом дроне. Позже днем Министерство обороны России сообщило, что в районе полудня над двумя приграничными областями были сбиты четыре украинских беспилотника. Согласно краткому сообщению министерства, два беспилотника были сбиты над Белгородской областью, еще два — над Курской.
Министерство обороны РФ утверждает, что российские войска полностью контролируют Курахово. Бои за этот город шли с осени 2024 года, Минобороны РФ называет его „крупнейшим“ на юго-западе Донецкой области (до 2022 года там жили чуть более 18 тыс человек).
Украинская армия в лице командования оперативно-стратегической группировки войск „Хортица“, вопреки данным из разных источников с обеих сторон, отрицает, что российская армия полностью заняла город Курахово, утверждая, что бои еще идут в городской застройке.
Позже в понедельник телеграм-канал украинских десантников еще раз подтвердил уход из Курахова.
Источники агентства Reuters сообщили, что администрация Байдена планирует расширить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. „Это будет большой пакет“, — сказал один из источников Reuters. Другой источник отметил, что санкции, вероятно, также будут включать меры против физических лиц, вовлеченных в торговлю нефтью выше установленного ценового предела.
Британские парламентарии требуют передать Украине замороженные российские активы. Соответствующее письмо депутаты направили газете Times. Его подписали более десятка британских парламентариев, а также политики из Германии, Польши и стран Балтии.
Авторы письма считают, что британское правительство должно разработать способ законного перевода Украине 300 млрд долларов замороженных резервов ЦБ РФ. Они также добавляют, что перевод минимум 25,5 млрд фунтов стерлингов, хранящихся на счетах в Великобритании, пошлет „четкий сигнал“ о стратегической решимости и поможет предотвратить будущие конфликты.
300 млрд долларов - это примерная стоимость российских активов, замороженных во всех западных странах, а не только в Британии.
Днем Министерство обороны России сообщило, что атака украинской армии в направлении хутора Бердин в Курской области отбита. Достоверных, подтвержденных наглядных доказательствами сведений о положении в этом районе нет; источники с обеих сторон сообщают, что украинцам по крайней мере удалось дойти до хутора Бердин, от которого до воскресной атаки они находились в трех-четырех километрах.
Некоторые из российских военных блогеров полагают, что тактической целью этого наступления было создать угрозу окружения и заставить отойти российские части из района населенных пунктов Черкасское Поречное и Русское Поречное, которые расположены восточнее и находились на линии соприкосновения, и отчасти эта цель уже достигнута.
Служба безопасности Украины заявила, что это она организовала налет дронов 4 января на порт Усть-Луга в Ленинградской области, недалеко от границы с Эстонией. В сообщении, которое в понедельник опубликовали одновременно несколько украинских изданий и которое оформлено как изложение беседы с анонимным источником в СБУ, утверждается, что дальнобойные беспилотники СБУ „успешно поразили цель“.
Позиции Украины в Курской области важны для будущих переговоров о прекращении войны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Сеул. „Их [ВСУ] позиция в Курской области важна, потому что это безусловно то, что будет учитываться в любых переговорах, которые могут состояться в наступающем году“, — сказал Блинкен.
По его словам, даже если переговоры начнутся, Украине потребуются „адекватные гарантии безопасности“ от Владимира Путина, поскольку для него „игра не будет окончена“ с прекращением огня.
Кроме того, Блинкен заявил, что Россия может быть близка к обмену передовыми спутниковыми технологиями с Северной Кореей. „У нас есть основания полагать, что Москва намерена поделиться передовыми космическими и спутниковыми технологиями с Пхеньяном“, — сказал Блинкен.