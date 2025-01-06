Зеленский: С Путиным надо говорить только с позиции силы

В интервью, продолжавшемся более трех часов, Зеленский отвечал в основном на украинском языке через переводчика, хотя иногда использовал и русские слова и не стеснялся в выражениях. В частности, он заявил, что вопреки пунктам Будапештского меморандума, его странам-подписантам (США, Великобритании, Франции, РФ и Китаю) было „по**ру“ на разосланные еще в 2014 году официальные запросы Киева отреагировать на вторжение России в Крым и Донбасс.

Об отказе Запада ввести превентивные санкции против РФ, обеспечив Украину достаточным для обороны оружием перед полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, Зеленский ограничился фразой „Ну это х***я, извините“.

„Не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну“

В самом начале интервью Владимир Зеленский сказал, что избранный президент США Дональд Трамп может стать первым мировым лидером, кто сможет прилететь в Украину на самолете. Со дня начала российской агрессии аэропорты по всей Украине закрыты, и в настоящее время зарубежные политики прилетают в соседние с ней страны, а оттуда добираются в Киев на поездах.

Зеленский считает, что целью Путина является рассорить его с Дональдом Трампом, и если Трамп пойдет на прекращение огня без серьезных гарантий безопасности для Украины, он „даст пас Путину“. „В башке у Путина закончить оккупацию нашей территории. Это все в его больной голове, я абсолютно в этом уверен. Поэтому не ждите желания Путина, заставляйте его остановить войну“, - сказал в интервью президент Украины. Российский президент - „глухой“, и с ним надо говорить только с позиции силы, а не субъективизировать, подчеркнул Зеленский.

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