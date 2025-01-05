ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1047-й день) | Генштаб ВСУ: Курская область стала самым горячим направлением на фронте. АЭС работает в штатном режиме

Воздушные силы ВСУ: в ночь на воскресенье Украину атаковали более сотни беспилотников

В ночь на 5 января российские военные атаковали Украину 103 дронами, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Из них 61 ударный беспилотник типа „Shahed“ и беспилотники других типов были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях, подчеркнули украинские военные.

Еще 42 дрона, по их словам, были „локально потеряны“.

Там также добавили, что в Харьковской области из-за попадания беспилотника повреждены несколько частных домов, и пострадавшим оказывается помощь.

Украинские военные начали наступление в Курской области в направлении села Большое Солдатское

Первые сообщения о наступлении ВСУ в Курской области начали появляться утром 5 января. Посты об этом появились в российских провоенных телеграм-каналах.

Вскоре сообщения о наступления ВСУ прокомментировали украинские официальные лица. Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские войска были атакованы в Курской области „по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них“. Атаку ВСУ фактически подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Курщина, хорошие новости, Россия получает то, что заслуживает“, — написал он в своем телеграм-канале.

В Минобороны России заявили, что около 9 утра ВСУ предприняли „контратаку штурмовой группы … с десантом в направлении хутора Бердин“ для того, чтобы „остановить наступление российских войск на курском направлении“. „Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается“, — говорится в сообщении Минобороны

Курская область стала самым горячим направлением на фронте — Генштаб ВСУ