ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1047-й день) | Генштаб ВСУ: Курская область стала самым горячим направлением на фронте. АЭС работает в штатном режиме
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Воздушные силы ВСУ: в ночь на воскресенье Украину атаковали более сотни беспилотников
В ночь на 5 января российские военные атаковали Украину 103 дронами, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Из них 61 ударный беспилотник типа „Shahed“ и беспилотники других типов были сбиты в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областях, подчеркнули украинские военные.
Еще 42 дрона, по их словам, были „локально потеряны“.
Там также добавили, что в Харьковской области из-за попадания беспилотника повреждены несколько частных домов, и пострадавшим оказывается помощь.
Украинские военные начали наступление в Курской области в направлении села Большое Солдатское
Первые сообщения о наступлении ВСУ в Курской области начали появляться утром 5 января. Посты об этом появились в российских провоенных телеграм-каналах.
Вскоре сообщения о наступления ВСУ прокомментировали украинские официальные лица. Руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что российские войска были атакованы в Курской области „по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них“. Атаку ВСУ фактически подтвердил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. „Курщина, хорошие новости, Россия получает то, что заслуживает“, — написал он в своем телеграм-канале.
В Минобороны России заявили, что около 9 утра ВСУ предприняли „контратаку штурмовой группы … с десантом в направлении хутора Бердин“ для того, чтобы „остановить наступление российских войск на курском направлении“. „Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается“, — говорится в сообщении Минобороны
Курская область стала самым горячим направлением на фронте — Генштаб ВСУ
По состоянию на 16 часов воскресенья больше всего боевых столкновений проходит в Курской области, здесь произошло 42 боя, из которых 12 продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в своей сводке.
В воскресенье российские военные блогеры начали писать о новом наступлении ВСУ в Курской области, не исключая при этом, что основной удар украинских военных „будет где-то в другом месте“.
Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что украинцы „неожиданно атаковали“ россиян в Курской области.
Курская АЭС работает в штатном режиме
„На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 3 и № 4. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации „без генерации“. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений“, — цитирует „Интерфакс“ сообщение АЭС.
Ранее Минобороны России фактически подтвердило наступление ВСУ в Курской области, сообщив, что штурмовая группа ВСУ предприняла контратаку в направлении Бердина. Минобороны РФ утверждает, что штурмовой группе ВСУ было нанесено поражение.
Российские войска атаковали беспилотниками Сумскую область
Как сообщает Сумская областная администрация, россияне в воскресенье вечером ударили „шахедами“ по инфраструктуре Сумской общины.
По предварительным данным, пострадавших нет, последствия атаки уточняются.