Британские парламентарии требуют передать Украине замороженные российские активы

Авторы письма считают, что британское правительство должно разработать способ законного перевода Украине 300 млрд долларов замороженных резервов ЦБ РФ, пишет BBC News Русская служба. Они также добавляют, что перевод минимум 25,5 млрд фунтов стерлингов, хранящихся на счетах в Великобритании, пошлет „четкий сигнал“ о стратегической решимости и поможет предотвратить будущие конфликты.

300 млрд долларов — это примерная стоимость российских активов, замороженных во всех западных странах, а не только в Британии.

„Предыдущие кредиты и экстренное финансирование недостаточны. Только использование самих активов гарантирует, что Россия заплатит за свои преступления“, — пишут депутаты.

Times опубликовала письмо перед парламентскими дебатами о возможном изъятии российских активов для финансирования Украине, которые начнутся сегодня. Ранее страны „Большой семерки“ взяли на себя обязательство предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который будет погашен только за счет процентов по замороженным активам. Однако подписавшие письмо депутаты считают, что 50 млрд долларов замороженных процентов по активам лишь первый шаг: это обеспечит Украине экстренное финансирование максимум на год.

„Военная экономика России напряжена до предела. Поэтому захват иностранных активов захватчика имеет стратегическое значение. Это законно. Это не повредит финансовой стабильности“, — пишут депутаты.