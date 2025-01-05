За рубежом
05.01.2025, 15:47

ВСУ начали наступление в Курской области

 
Украинский солдат на разрушенной улице в российском городе Суджа Курской области. 16 августа 2024 года.
Украинский солдат на разрушенной улице в российском городе Суджа Курской области. 16 августа 2024 года.
ФОТО: YAN DOBRONOSOV | Scanpix

О том, что российские военные „были атакованы на нескольких направлениях“ в Курской области, сообщил руководитель Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Украины Андрей Коваленко. Об этом пишут BBC News Русская служба и „Медуза“.

„Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает“, — написал вскоре после этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Минобороны России фактически подтвердили наступление ВСУ в Курской области.

Сегодня около 9 утра ВСУ „с целью остановить наступление российский войск на Курском направлении“ совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. В ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. „Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

О том, что ВСУ начали контрнаступление сообщают и некоторые российские Z-блогеры — в частности, Юрий Подоляка, Роман Алехин. О продвижении ВСУ на Курском направлении „небольшими группами“ написал и близкий к российским силовикам телеграм-канал Mash.

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