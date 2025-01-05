ВСУ начали наступление в Курской области

Сегодня около 9 утра ВСУ „с целью остановить наступление российский войск на Курском направлении“ совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. В ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. „Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.