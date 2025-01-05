ВСУ начали наступление в Курской области
„Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает“, — написал вскоре после этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Минобороны России фактически подтвердили наступление ВСУ в Курской области.
Сегодня около 9 утра ВСУ „с целью остановить наступление российский войск на Курском направлении“ совершили попытку контратаки в направлении хутора Бердин. В ней участвовали два танка, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом. „Артиллерией и авиацией группировки войск „Север“ нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин“, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
О том, что ВСУ начали контрнаступление сообщают и некоторые российские Z-блогеры — в частности, Юрий Подоляка, Роман Алехин. О продвижении ВСУ на Курском направлении „небольшими группами“ написал и близкий к российским силовикам телеграм-канал Mash.