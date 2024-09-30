Новости Эстонии
30.09.2024, 15:50

ВИДЕО | Торговая сеть „Maxima“ попала в скандал; на карьере „Нарва“ погиб 49-летний рабочий; граждан Эстонии вербуют в Telegram для совершения убийств – обзор главных новостей за неделю

 

В новом выпуске „Новостного дозора“: почему Олег Осиновский предложил отменить детские пособия? Из-за чего торговая сеть „Maxima“ угодила в скандал? Что будет с пособием по безработице? Смотрите в нашем видео.

РАССЛЕДОВАНИЕ | „Изготовь коктейль Молотова. Убей фашиста“. Как граждан Эстонии вербуют для совершения взрывов и убийств

Пособие по безработице исчезнет. Правительство дало зеленый свет изменениям в системе страхования от безработицы

ВИДЕО | Водитель Bolt на Tesla высадил клиентов на полпути к ЭMO. „Из-за замечания“

Торговая сеть Maxima оскандалилась в соцсети: „К сожалению, в сфере обслуживания много носителей русского языка“

Новый владелец квартиры в Мустамяэ обнаружил в комнате скелет бывшего хозяина. Житель дома: Ужасно, что жизнь старика так закончилась

Стали известны подробности гибели 49-летнего рабочего на карьере „Нарва“. Возбуждено уголовное дело

Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей

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