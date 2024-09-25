25.09.2024, 22:37
Стали известны подробности гибели 49-летнего рабочего на карьере „Нарва“. Возбуждено уголовное дело
Дополнено комментарием Eesti Energia
ФОТО: Erakogu
RusDelfi стало известно, что сегодня, 25 сентября на карьере „Нарва“ погиб 49-летний работник из Силламяэ. Его имя известно - Леонид Рогачев. О смерти мужчины сообщили друзья и знакомые в социальных сетях.
Источник RusDelfi подтвердил, что мужчина действительно погиб на рабочем месте, на карьере „Нарва“, принадлежащем Enefit Power. Люди в социальных сетях выражают соболезнования семье погибшего, которого хорошо знали многие в Силламяэ.
Источник RusDelfi рассказал, что коллеги - работники компании - шокированы произошедшим. Им предложена психологическая помощь.
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