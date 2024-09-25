Торговая сеть Maxima оскандалилась в соцсети: „К сожалению, в сфере обслуживания много носителей русского языка“(33)
Безобидный, казалось бы, пост в Фейсбуке обернулся для торговой сети Maxima Eesti скандалом. Неделю назад, 17 сентября, компания инициировала обращение к жителям Эстонии. „Если кто-то спрашивает, мы отвечаем. Как есть. Прямо и честно“, — призывал пост. Большое внимание некоторые комментаторы стали уделять тому, на каком языке общается между собой часть покупателей и некоторые сотрудники. Maxima ответила, но ее комментарий понравился не всем. Подробности — у RusDelfi.
Социальные сети всколыхнул ответ на вопрос одного из комментаторов. Жительница Эстонии оставила под постом резкое сообщение на эстонском языке: „В Maxima не хожу из-за русских! И сотрудники, и большинство клиентов — русня (в оригинале venkud — прим. RusDelfi)“.
Официальные представители Maxima в комментариях ответили, что „к сожалению, в сфере обслуживания очень много сотрудников — носителей русского языка, с течением времени это (число) увеличивается в разных магазинах сети, а также в других компаниях. Правда, у нас также работают украинцы, которые еще учат язык“.