Торговая сеть Maxima оскандалилась в соцсети: „К сожалению, в сфере обслуживания много носителей русского языка“

Безобидный, казалось бы, пост в Фейсбуке обернулся для торговой сети Maxima Eesti скандалом. Неделю назад, 17 сентября, компания инициировала обращение к жителям Эстонии. „Если кто-то спрашивает, мы отвечаем. Как есть. Прямо и честно“, — призывал пост. Большое внимание некоторые комментаторы стали уделять тому, на каком языке общается между собой часть покупателей и некоторые сотрудники. Maxima ответила, но ее комментарий понравился не всем. Подробности — у RusDelfi.