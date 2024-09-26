Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей(35)
Предприниматель Олег Осиновский убежден, что прежде чем повышать налоги, государству нужно убрать все неэффективные расходы. В первую очередь он предлагает ликвидировать либо приватизировать все госкомпании, а во вторую – отменить все пособия с неясным назначением и эффективностью, пишут „Деловые ведомости“.
„Например, пособие на детей. Оно совершенно точно не способствует рождению, но при этом ложится расходами на налогоплательщиков и ухудшает эффективность нашей экономики. Все подобные неясные пособия нужно отменить, иначе получается, что молодое поколение оплачивает все возрастающие социальные расходы“, – говорит Осиновский.
По его мнению, лишь после того, как будет проведена такая оптимизация расходов, можно начинать говорить о повышении налогов (если вообще до этого дойдет).
„Надо жить по доходам и исходить не из того, что мы хотим потратить вот столько-то, поэтому давайте повышать налоги. А наоборот: у нас есть столько-то, поэтому ровно столько мы и потратим. Частное предприятие может выжить, только работая согласно второму подходу. К сожалению, государство предпочитает первый“, – резюмирует предприниматель.
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