Олег Осиновский: нужно отменить пособие на детей

„Например, пособие на детей. Оно совершенно точно не способствует рождению, но при этом ложится расходами на налогоплательщиков и ухудшает эффективность нашей экономики. Все подобные неясные пособия нужно отменить, иначе получается, что молодое поколение оплачивает все возрастающие социальные расходы“, – говорит Осиновский.

По его мнению, лишь после того, как будет проведена такая оптимизация расходов, можно начинать говорить о повышении налогов (если вообще до этого дойдет).

„Надо жить по доходам и исходить не из того, что мы хотим потратить вот столько-то, поэтому давайте повышать налоги. А наоборот: у нас есть столько-то, поэтому ровно столько мы и потратим. Частное предприятие может выжить, только работая согласно второму подходу. К сожалению, государство предпочитает первый“, – резюмирует предприниматель.

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