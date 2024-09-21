Новый владелец квартиры в Мустамяэ обнаружил в комнате скелет бывшего хозяина. Житель дома: Ужасно, что жизнь старика так закончилась
В начале этого года на публичные торги была выставлена квартира в жилом доме на улице Вильде в Таллинне. Совсем недавно у недвижимости появился новый хозяин, который был шокирован, обнаружив в квартире труп предыдущего владельца. Бюро судебных исполнителей объясняет, как так получилось, что во время судебного разбирательства никто в квартиру не входил.
Указанный дом представляет собой здание, похожее на общежитие. Здесь в основном представлены комнаты-квартиры площадью 12 квадратных метров. „Хорошо, если соседей знаешь. Люди меняются довольно быстро“, — рассказал один из проживающих в доме мужчин.
Как вспоминает другая жительница дома, проживающая на первом этаже, 10 сентября к дому неожиданно подъехали полицейские машины и скорая помощь. Чуть позже, куря у окна, она услышала, как медики, размахивая руками, сказали полицейским, что им здесь делать нечего.
Позже прибыла машина из морга. „У нас здесь часто бывают такие машины…“ — призналась она. По словам женщины, жильцы дома очень разные: есть люди пожилого возраста, есть пьющие, но есть и молодое поколение. Сама она умершего мужчину не знала.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельдт, 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что человек, купивший квартиру на улице Вильде и впервые пришедший ее посмотреть, обнаружил в квартире скелет. „Предположительно, это был бывший владелец квартиры, 63-летний мужчина, которого судебный исполнитель искал, но так и не нашел. Никаких следов преступления на месте обнаружено не было“, - уточнила она. Обнаруженный в квартире скелет отправили на экспертизу.
"Ужасно, что жизнь человека закончилась вот так“, - сказала упомянутая выше женщина, проживающая на первом этаже здания. „Никто его не искал, никто не интересовался. Это кажется абсурдным, но так оно и было“.
Не было никаких признаков, что владелец умер
Квартирой занималось бюро судебного исполнителя Элин Вилиппус. Ее помощник Сергей Вольф рассказал, что причиной исполнительного производства стала невыплаченная задолженность. До принудительной реализации имущества дело обычно доходит в том случае, если все предыдущие исполнительные действия не дали желаемого результата. Например, если у владельца нет денег на эстонских счетах, нет дохода или других активов.
„Без согласия собственника закон допускает обыск помещения и поиск должника только на основании отдельного решения суда. Запрос такого судебного решения зависит от обстоятельств конкретного производства, он рассматривается всегда отдельно, но в данном случае не было обстоятельств, которые были бы необходимы для такого запроса“, - сказал он. „Мы неоднократно подходили к двери, но у судебного исполнителя не было согласия должника, как и постановления о разрешении входа в квартиру. Поэтому заранее ознакомиться с имуществом должника не удалось“.
Вольф отметил, что если в регистре нет никаких указаний на то, что человек умер, а также нет фактических признаков этого на месте, то исполнителю сложно руководствоваться одним предположением. Под фактическими признаками он имеет в виду, что обычно в таких случаях родственники или соседи начинают бить тревогу, что человек пропал или в квартире что-то происходит. „На практике судебный исполнитель заранее сообщают о подобных опасениях и наблюдениях“.
Без результатов экспертизы очень сложно сказать, когда именно умер мужчина. Когда бюро начало производство? „Мы не можем назвать точную дату начала производства (обязательство сохранения профессиональной тайны), но первые публичные торги состоялись в начале года, а последние завершились в конце августа“, - отметил Вольф.
Он заявил, что в своей работе должники довольно часто не сотрудничают с судебными исполнителями. Однако, как правило, причиной является не смерть, а желание избежать встречи с представителями суда. Например, люди меняют номера телефонов или просто не открывают дверь.