Новый владелец квартиры в Мустамяэ обнаружил в комнате скелет бывшего хозяина. Житель дома: Ужасно, что жизнь старика так закончилась

Указанный дом представляет собой здание, похожее на общежитие. Здесь в основном представлены комнаты-квартиры площадью 12 квадратных метров. „Хорошо, если соседей знаешь. Люди меняются довольно быстро“, — рассказал один из проживающих в доме мужчин.

Как вспоминает другая жительница дома, проживающая на первом этаже, 10 сентября к дому неожиданно подъехали полицейские машины и скорая помощь. Чуть позже, куря у окна, она услышала, как медики, размахивая руками, сказали полицейским, что им здесь делать нечего.

Позже прибыла машина из морга. „У нас здесь часто бывают такие машины…“ — призналась она. По словам женщины, жильцы дома очень разные: есть люди пожилого возраста, есть пьющие, но есть и молодое поколение. Сама она умершего мужчину не знала.

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Барбары Лихтфельдт, 10 сентября в полицию поступило сообщение о том, что человек, купивший квартиру на улице Вильде и впервые пришедший ее посмотреть, обнаружил в квартире скелет. „Предположительно, это был бывший владелец квартиры, 63-летний мужчина, которого судебный исполнитель искал, но так и не нашел. Никаких следов преступления на месте обнаружено не было“, - уточнила она. Обнаруженный в квартире скелет отправили на экспертизу.

"Ужасно, что жизнь человека закончилась вот так“, - сказала упомянутая выше женщина, проживающая на первом этаже здания. „Никто его не искал, никто не интересовался. Это кажется абсурдным, но так оно и было“.

Не было никаких признаков, что владелец умер

Квартирой занималось бюро судебного исполнителя Элин Вилиппус. Ее помощник Сергей Вольф рассказал, что причиной исполнительного производства стала невыплаченная задолженность. До принудительной реализации имущества дело обычно доходит в том случае, если все предыдущие исполнительные действия не дали желаемого результата. Например, если у владельца нет денег на эстонских счетах, нет дохода или других активов.