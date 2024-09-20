Пособие по безработице исчезнет. Правительство дало зеленый свет изменениям в системе страхования от безработицы

В настоящее время действует смешанная схема пособий по безработице и страхования по безработице, ей на смену придет единая схема страхования по безработице. Это означает, что в дополнение к существующему страховому возмещению по безработице (töötuskindlustushüvitis) законопроектом будет создан новый вид возмещения по безработице — базовое страховое возмещение по безработице (baasmääras töötuskindlustushüvitis) — и пособие по безработице (töötutoetus) в нынешнем виде исчезнет.

„Нынешняя система страховых возмещений по безработице была создана более 20 лет назад и уже не отвечает поставленным целям и потребностям сегодняшнего дня. Кроме того, пособие по безработице в его нынешнем виде частично выполняет роль прожиточного пособия, и сохранять дублирующие друг друга пособия нецелесообразно“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.

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По его словам, новая система будет более понятной и справедливой. „Люди, которые вносили свой вклад в систему страхования, в случае потери работы также получат необходимую поддержку. Кроме этого, в новой системе оба пособия учитывают экономическую ситуацию, а это значит, что если безработица выше, то и срок выплаты пособий будет более длинным. Таким образом мы обеспечим безработному достаточный уровень жизни, не создавая при этом ловушку безработицы и мотивируя людей возвращаться на рынок труда“, — пояснил Кельдо.

В результате изменения при потере работы человеку будет выплачиваться либо нынешнее страховое возмещение по безработице, основанное на доходе, либо новое базовое страховое возмещение по безработице (минимальное пособие с единой ставкой и продолжительностью). Право на базовое страховое возмещение по безработице будут иметь люди, уплатившие взносы по страхованию от безработицы, так же, как в случае страхового возмещения по безработице, основанного на доходе.