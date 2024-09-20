Пособие по безработице исчезнет. Правительство дало зеленый свет изменениям в системе страхования от безработицы(39)
Вчера, 19 сентября, на заседании кабинета министров правительство одобрило предложение министра экономики и промышленности продолжить изменение системы пособий по безработице. Отмечается, что цель изменений – упростить систему и сделать ее более справедливой.
В настоящее время действует смешанная схема пособий по безработице и страхования по безработице, ей на смену придет единая схема страхования по безработице. Это означает, что в дополнение к существующему страховому возмещению по безработице (töötuskindlustushüvitis) законопроектом будет создан новый вид возмещения по безработице — базовое страховое возмещение по безработице (baasmääras töötuskindlustushüvitis) — и пособие по безработице (töötutoetus) в нынешнем виде исчезнет.
„Нынешняя система страховых возмещений по безработице была создана более 20 лет назад и уже не отвечает поставленным целям и потребностям сегодняшнего дня. Кроме того, пособие по безработице в его нынешнем виде частично выполняет роль прожиточного пособия, и сохранять дублирующие друг друга пособия нецелесообразно“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
Медицинская страховка исчезнет
По его словам, новая система будет более понятной и справедливой. „Люди, которые вносили свой вклад в систему страхования, в случае потери работы также получат необходимую поддержку. Кроме этого, в новой системе оба пособия учитывают экономическую ситуацию, а это значит, что если безработица выше, то и срок выплаты пособий будет более длинным. Таким образом мы обеспечим безработному достаточный уровень жизни, не создавая при этом ловушку безработицы и мотивируя людей возвращаться на рынок труда“, — пояснил Кельдо.
В результате изменения при потере работы человеку будет выплачиваться либо нынешнее страховое возмещение по безработице, основанное на доходе, либо новое базовое страховое возмещение по безработице (минимальное пособие с единой ставкой и продолжительностью). Право на базовое страховое возмещение по безработице будут иметь люди, уплатившие взносы по страхованию от безработицы, так же, как в случае страхового возмещения по безработице, основанного на доходе.
Размер базового страхового возмещения по безработице привязан к минимальной заработной плате, составляет 50% минимальной зарплаты предыдущего календарного года.
Продолжительность выплаты базового страхового возмещения по безработице — до 180 календарных дней. В ситуации высокого уровня безработицы выплата возмещения автоматически продлевается на 60 дней, т.е. до 240 календарных дней.
Некоторые стороны с новым планом не согласны. Например, Союз городов и волостей Эстонии заявил в мае, что отмена пособия по безработице, выплачиваемого через Кассу по безработице, ухудшит экономическое положение многих безработных, исчезнет медицинское страхование, снизится мотивация безработных обращаться в Кассу по безработице, увеличится нагрузка на социальных работников.
Министерство экономики и коммуникаций направило на утверждение проект реформы пособий по безработице весной этого года. По сравнению с первоначальным проектом, на основании отзывов социальных партнеров в законопроект были внесены внесены дополнения относительно условий новой компенсации.
Не повлияет на право людей регистрироваться в качестве безработных, получать услуги и пособия рынка труда
Например, чтобы получить право на базовое страховое возмещение по безработице, необходимо выполнить требование о 8-месячном стаже, что меньше по сравнению с действующим требованием. Кроме того, человек, который не имеет права на базовое возмещение, т.е. который сегодня получает пособие по безработице на основании какой-либо деятельности, приравненной к работе (например, учеба, воспитание ребенка, отбывание наказания в тюрьме и т.п.), и нуждается в материальной помощи от государства, имеет право ходатайствовать о получении прожиточного пособия.
Прожиточное пособие, выплачиваемое из системы социального обеспечения, позволяет комплексно оценить потребность в социальной помощи и предложить помощь в зависимости от потребности. В связи с увеличением числа домохозяйств, нуждающихся в прожиточном пособии, расходы на прожиточное пособие (включая увеличение административных расходов) в 2026-2028 годах вырастут примерно на 1,7 миллиона евро в год. Дополнительные расходы в государственном бюджете учтены.
Изменения в системе возмещений по безработице не затронут право людей регистрироваться в качестве безработных, получать услуги и пособия рынка труда. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2026 года. К концу октября 2024 года Министерство экономики и коммуникаций представит правительству соответствующий законопроект.
Действующее в настоящее время пособие по безработице выплачивается из государственного бюджета. Когда выплата пособия по безработице будет прекращена, расходы государственного бюджета сократятся на 40,6 миллиона евро в 2026 году, примерно на 63,8 миллиона в 2027 году и примерно на 68,5 миллиона евро в 2028 году.
Социальным партнерам предложено финансировать новое базовое страховое возмещение по безработице из средств страхования по безработице. В связи с введением базового возмещения расходы Кассы по безработице увеличатся примерно на 45,1 млн евро в 2026 году, примерно на 43,5 млн евро в 2027 году и примерно на 46,6 млн евро в 2028 году.
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