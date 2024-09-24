ФОТО | В Пирита трагическое ДТП унесло жизнь еще одного мотоциклиста

По данным полиции, в понедельник в 23:24 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, на повороте не справился с управлением, вылетел с дороги влево и врезался в металлическое ограждение.

К сожалению, травмы водителя оказались настолько серьезными, что он скончался на месте, добавили в полиции. Все точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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