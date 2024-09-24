24.09.2024, 07:01
ФОТО | В Пирита трагическое ДТП унесло жизнь еще одного мотоциклиста
В ночь на вторник в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором мотоциклист врезался в металлическое ограждение и погиб.
По данным полиции, в понедельник в 23:24 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 40-летний мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha, на повороте не справился с управлением, вылетел с дороги влево и врезался в металлическое ограждение.
К сожалению, травмы водителя оказались настолько серьезными, что он скончался на месте, добавили в полиции. Все точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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