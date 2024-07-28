Что за мужчина в ярких плавках ворвался в женское плавание на Олимпиаде?

Сегодня пловцы мощно открыли второй день Игр: в квалификации выступили Леон Маршан, Лилли Кинг, Ариарне Титмус, Рута Мейлутите. Но главной звездой все равно стал незнакомец в ярких плавках, пишет Sports.ru.

Он вышел к бассейну между заплывами на 100 м брассом у девушек. Спортсменки уже забирались на стартовые тумбочки, когда их попросили отойти.

С трибун залихватски присвистнули, а мужчина невозмутимо подошел к краю бассейна и прыгнул.

Со стороны показалось, что это фанатская выходка, но к новому участнику Игр никто из службы безопасности не подошел. И не просто так.

Ведь у него была миссия – выловить шапочку, которая слетела со спортсменки из предыдущего заплыва. По правилам в бассейне не должно быть посторонних предметов.

С этой задачей мужчина легко справился. А потом триумфально вскинул руку с шапочкой. Трибуны были в восторге.

Это шапочка Эммы Вебер – на ней виднелся флаг США, и она выступала в предыдущем заплыве. Ну а спас всех один из судей соревнований.

Судя по стильным плавкам, он был готов ко всему.

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