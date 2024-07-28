Олимпиадa
28.07.2024, 16:40

Оргкомитет ОИ-2024 о церемонии открытия: „Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения“

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ФОТО: Luis Robayo | Scanpix

В оргкомитете Олимпиады-2024 принесли извинения за церемонию открытия Игр. Открытие прошло в столице Франции 26 июля, пишет Sports.ru.

„Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.

Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения“, – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

Также она ответила на вопрос, почему видеоролик с хайлайтами церемонии удалили с ютуб-канала и сайта МОК.

„Это связано с геоблокировкой“, – цитирует Дешам „Р-Спорт“.

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