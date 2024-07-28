Оргкомитет ОИ-2024 о церемонии открытия: „Мы пытались подчеркнуть разнообразие общества. Если кого-то обидели, приносим извинения“

„Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества.

Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения“, – сказала директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам.

Также она ответила на вопрос, почему видеоролик с хайлайтами церемонии удалили с ютуб-канала и сайта МОК.

„Это связано с геоблокировкой“, – цитирует Дешам „Р-Спорт“.

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