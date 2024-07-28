АНОНС ДНЯ | ОИ-2024: в Париже дебютирует звездная баскетбольная сборная США, а также выступят эстонские спортсмены

Следим за эстонскими спортсменами

В 12:27 начнется квалификация на дистанции 100 метров брассов у женщин. Энели Ефимова будет выступать в пятом заплыве на седьмой дорожке. 16 лучших в квалификации выходят в полуфинал. Остальные выбывают.

В 13:13 начнутся соревнования по виндсерфингу у женщин, где Эстонию будет представлять Ингрид Пууста. Лучшая спортсменка выходит в финал. 2-е и 3-е места выходят в полуфинал. Места 4-10-е выходят в четвертьфинал.

В 15:10 начнутся соревнования среди девушек по маунтинбайку в дисциплине „кросс-кантри“. Защищать цвета нашей страны будет Яника Лыйв.

Где ожидать медалей?

Первые медали дня будут разыграны в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Женский финал в 10:30, а мужской в 13:00.

Также определится олимпийская чемпионка в соревнования по маунтинбайку.

В дзюдо медали будут разыграны в весовых категория до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин. Начало в 17:00.

В женской командной стрельбе из лука состоятся поединки за третье место и финал. В 17:48 и в 18:11 соответственно.

Соревнования по скейтбордингу в дисциплине „стрит“ у женщин, которые должны были состоятся в субботу, перенесли на воскресенье. Начало в 18:00.

В 18:45 состоится финал по гребному слалому у женщин - каноэ-одиночки.

В плавании определятся чемпионы и призеры на трех дистанциях. В 21.30 будут разыграны медали на 400 м комплексом у мужчин, в 21.40 – на 100 м баттерфляем у женщин, а в 22.44 – на 100 м брассом у мужчин.

В фехтовании в 22.45 состоится личный финал рапиристок, а в 23.15 определится чемпион у шпажистов.

На что еще обратить внимание?

Матчем дня станет игра мужской американской баскетбольной сборной с Сербией (18:15). В волейболе олимпийские чемпионы из Франции сыграют с Сербией (18:00). В 22:00 состоится женский гандбольный матч между олимпийскими чемпионками Токио-2020 Францией и главными фаворитками Нидерландами.

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