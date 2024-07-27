Олимпиадa
27.07.2024, 18:29

ФОТО | Смотрите, как живут эстонские спортсмены в Олимпийской деревне и что пишут на стене хороших мыслей!

 
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

На седьмом этаже „Бразильского дома“ в Олимпийской деревне Парижа есть стена, на которой прибывшие записывают на стикерах свои эмоции за день, когда выходят из лифта. Эстонская лучница Реэна Пярнат, первая эстонская спортсменка, принявшая участие в соревнованиях, пришла с квалификационных соревнований с улыбкой на лице и написала: „Соревнования прошли хорошо!“

Его называют „Бразильским домом“, потому что большая часть этого высотного здания в Олимпийской деревне принадлежит сборной Бразилии. Эстонская делегация (25 спортсменов и 49 человек обслуживающего персонала) разместилась на седьмом этаже. Разумеется, далеко не все спортсмены и их обслуживающий персонал будут находиться в Олимпийской деревне одновременно, поскольку график соревнований растянут на две с половиной недели.

За день до церемонии открытия Delfi удалось осмотреть самые интересные помещения Олимпийской деревни. Посмотрите на фотогалерею ниже, чтобы увидеть, как выглядит место, которое всегда считалось сердцем Олимпийских игр!

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