ФОТО | Смотрите, как живут эстонские спортсмены в Олимпийской деревне и что пишут на стене хороших мыслей!
На седьмом этаже „Бразильского дома“ в Олимпийской деревне Парижа есть стена, на которой прибывшие записывают на стикерах свои эмоции за день, когда выходят из лифта. Эстонская лучница Реэна Пярнат, первая эстонская спортсменка, принявшая участие в соревнованиях, пришла с квалификационных соревнований с улыбкой на лице и написала: „Соревнования прошли хорошо!“
Его называют „Бразильским домом“, потому что большая часть этого высотного здания в Олимпийской деревне принадлежит сборной Бразилии. Эстонская делегация (25 спортсменов и 49 человек обслуживающего персонала) разместилась на седьмом этаже. Разумеется, далеко не все спортсмены и их обслуживающий персонал будут находиться в Олимпийской деревне одновременно, поскольку график соревнований растянут на две с половиной недели.