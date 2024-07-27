ФОТО | Смотрите, как живут эстонские спортсмены в Олимпийской деревне и что пишут на стене хороших мыслей!

Его называют „Бразильским домом“, потому что большая часть этого высотного здания в Олимпийской деревне принадлежит сборной Бразилии. Эстонская делегация (25 спортсменов и 49 человек обслуживающего персонала) разместилась на седьмом этаже. Разумеется, далеко не все спортсмены и их обслуживающий персонал будут находиться в Олимпийской деревне одновременно, поскольку график соревнований растянут на две с половиной недели.