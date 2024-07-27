ОИ-2024 | Эстонка Нелли Дифферт дала бой, но заняла четвертое место в индивидуальном турнире шпажисток

Подопечная Хелен Нелис-Наукас выиграла в 1/16 финала у Кан Ён Ми (Южная Корея) со счетом 14:13.

В 1/8 финала, который получился очень напряженным, наша шпажистка оказалась сильнее Алиции Класик (Польша). Основное время закончилось при счете 10:10, но последнее слово в овертайме осталось за Дифферт, которая выиграла со счетом 11:10.

В четвертьфинале Нелли Дифферт выиграла в овертайме у итальянки Альберты Сантуччо (10:9). Первый период закончился со счетом 2:2, второй - 4:4, но последний период Дифферт начала с преимуществом в счете (8:7). Итальянка быстро сравняла счет (8:8), Дифферт снова вышла вперед (9:8), а Сантуччио снова сравняла счет (9:9). В дополнительное время Нелли получила преимущество, но оно ей не понадобилось, так как она нанесла решающий укол на 11-й секунде!

В полуфинале Нелли Диффер первой вышла вперед, но Вивиан Конг Ман Вай быстро сравняла счет, и первый период закончился ничьей (2:2). Во втором периоде Вивиан Конг Ман Вай выиграла со счетом 8:7. В третьем периоде лидер мирового рейтинга выигрывал со счетом 9:7, но Нелли смогла сравнять счет. Однпео концовка осталась за Вивиан, которая выиграла со счетом 14:11.

В матче за 3-е место Нелли Дифферт встречалась с представительницей Венгрии Эстер Мухари. Нелли первой повела в счете, но Эстер одержала победу в первом периоде со счетом 4:3.

В матче за 3-е место Нелли Дифферт встречалась с представительницей Венгрии Эстер Мухари. Нелли первой повела в счете, но Эстер одержала победу в первом периоде со счетом 4:3. Во втором периоде поединок был равным и закончился ничьей (8:8). В третьем Нелли выигрывала со счетом 12:10, но Эстер сравняла счет. Основное время закончилось ничьей и все решилось в овертайме, где последнее слово осталось за Эстер (15:14).

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