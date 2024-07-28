28.07.2024, 12:54
ОИ-2024 | Энели Ефимова спокойно проходит в полуфинал на своей коронной дистанции!(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Чемпионка Европы на дистанции 100 метров брассом Энели Ефимова сегодня примет участие в своей коронной дистанции на Олимпийских играх в Париже.
Ефимова финишировала четвертой в своем квалификационном заплыве со временем 1:06.24. И она проходит в полуфинал с 8-ым результатом!
На старт выходили 35 спортсменок, в полуфинал вышли 16 женщин, проплывших быстрее всех.
Полуфиналы начнутся в 22:10.
Рекорд Энели Ефимовой - 1.06.08. В мировом рейтинге этого сезона она находится на 15-й позиции.
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