ОИ-2024 | Энели Ефимова спокойно проходит в полуфинал на своей коронной дистанции!

Ефимова финишировала четвертой в своем квалификационном заплыве со временем 1:06.24. И она проходит в полуфинал с 8-ым результатом!

На старт выходили 35 спортсменок, в полуфинал вышли 16 женщин, проплывших быстрее всех.

Полуфиналы начнутся в 22:10.

Рекорд Энели Ефимовой - 1.06.08. В мировом рейтинге этого сезона она находится на 15-й позиции.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .