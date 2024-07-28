28.07.2024, 08:18
Эстонская шпажистка Нелли Дифферт: “Четвертое место — это ерунда. Мне очень жаль, что я не воспользовалась шансом“
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонская шпажистка Нелли Дифферт (34), дебютировавшая на Олимпийских играх в Париже, была в одном уколе от медали.
Дифферт начала турнир с громкой победы, обыграв в овертайме кореянку Кан Ён Ми со счетом 14:13. В 1/8 финале Нелли в овертайме одолела Алицию Класик из Польши - 11:10. В четвертьфинале также все решилось и в поединке с третьим номером мирового рейтинга, итальянкой Альбертой Сантуччо. Дифферт хладнокровно выиграла поединок со счетом 10:9.
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