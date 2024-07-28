Эстонская шпажистка Нелли Дифферт: “Четвертое место — это ерунда. Мне очень жаль, что я не воспользовалась шансом“

Дифферт начала турнир с громкой победы, обыграв в овертайме кореянку Кан Ён Ми со счетом 14:13. В 1/8 финале Нелли в овертайме одолела Алицию Класик из Польши - 11:10. В четвертьфинале также все решилось и в поединке с третьим номером мирового рейтинга, итальянкой Альбертой Сантуччо. Дифферт хладнокровно выиграла поединок со счетом 10:9.

В четвертьфинале ее ждала лидер мирового рейтинга, гонконгская фехтовальщица Вивиан Конг Ман Вай. Дифферт поддерживала темп до счета 10:10, после чего Вивиан вырвалась вперед со счетом 15:9. „Я должна была оставаться спокойной и сохранять хладнокровие. Возможно, я хотела вернуться в игру слишком быстро, и вот тут-то все и пошло не так“, — вспоминает Дифферт.