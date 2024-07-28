Симона Байлз - легенда. И она вновь на Олимпиаде(7)
28 июля на Олимпиаде прошла женская квалификация в спортивной гимнастике. Среди прочих в гонку за медалями вступила американка Симона Байлз, которая на ОИ в Токио в последний момент снималась с многоборья из-за ментальных проблем, но потом выходила брать бронзу на бревне.
Симона Байлз в центре внимания даже по ходу квалификации в спортивной гимнастике. В квалификации результат Симоны – 14,733. Она лучшая среди американок.
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз пропустила церемонию открытия Игр-2024 в Париже. Мероприятие проходило 26 июля.
„Первые соревнования будут в воскресенье, это квалификация среди женщин, и, конечно, ей (Симоне) нужно отдохнуть перед этими стартами“, – объяснила мать спортсменки Нелли Байлз.
Игры в Париже стали третьими для 27-летней Симоны.
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