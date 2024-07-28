Симона Байлз - легенда. И она вновь на Олимпиаде

28 июля на Олимпиаде прошла женская квалификация в спортивной гимнастике. Среди прочих в гонку за медалями вступила американка Симона Байлз, которая на ОИ в Токио в последний момент снималась с многоборья из-за ментальных проблем, но потом выходила брать бронзу на бревне.