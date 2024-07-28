ФИФА наказала сборную Канады за слежку дронами за соперницами на Играх

Дисциплинарный комитет ФИФА наказал женскую сборную Канады за то, что члены тренерского штаба команды использовали дроны для наблюдения за тренировкой соперниц из Новой Зеландии на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщается на сайте ФИФА, пишет РБК.

Сборная Канады оштрафована на 200 тыс. швейцарских франков ($226 тыс.), также она лишится шести очков на групповом турнире на Играх-2024.

Кроме того, главный тренер сборной Беверли Пристман, ее ассистент Жасмин Мандер и аналитик Джозеф Ломбарди, у которого не было аккредитации на Олимпиаду, отстранены от любой связанной с футболом деятельности сроком на один год.

Канадки 25 июля обыграли новозеландок в стартовом матче олимпийского турнира со счетом 2:1. В группе А им еще предстоят матчи с Францией и Колумбией. В Париже канадские футболистки защищают титул олимпийских чемпионок.

Перед стартовой игрой на Олимпиаде дроны были замечены на тренировках новозеландок. Полиция в итоге арестовала Ломбарди, который признался, что таким образом изучал тактику команды. После этого ФИФА открыла дисциплинарное дело против Канады, Пристман была отстранена до конца турнира.

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