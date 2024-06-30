ФОТО | ДТП в Харьюмаа: по вине нетрезвого водителя машину вынесло с трассы, пострадала женщина

По предварительным данным, автомобиль Audi A6 двигался из Суурупи в сторону шоссе Клоога, когда на повороте водитель из-за неправильно выбранной скорости выехал с трассы.

Полицейские установили, что находившиеся в машине 49-летний мужчина и 47-летняя женщина был в состоянии алкогольного опьянения. Медики доставили женщину в больницу.

Все обстоятельства ДТП, в том числе и то, кто находился за рулем, устанавливаются.

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