ЧП и криминал
30.06.2024, 21:42

ФОТО | ДТП в Харьюмаа: по вине нетрезвого водителя машину вынесло с трассы, пострадала женщина

 (2)

В воскресенье около восьми часов вечера полиция получила сообщение, что в Харьюмаа на Суурупи теэ произошло ДТП, в результате которого один человек был доставлен в больницу.

По предварительным данным, автомобиль Audi A6 двигался из Суурупи в сторону шоссе Клоога, когда на повороте водитель из-за неправильно выбранной скорости выехал с трассы.

Полицейские установили, что находившиеся в машине 49-летний мужчина и 47-летняя женщина был в состоянии алкогольного опьянения. Медики доставили женщину в больницу.

Все обстоятельства ДТП, в том числе и то, кто находился за рулем, устанавливаются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии