30.06.2024, 21:42
ФОТО | ДТП в Харьюмаа: по вине нетрезвого водителя машину вынесло с трассы, пострадала женщина(2)
По предварительным данным, автомобиль Audi A6 двигался из Суурупи в сторону шоссе Клоога, когда на повороте водитель из-за неправильно выбранной скорости выехал с трассы.
Полицейские установили, что находившиеся в машине 49-летний мужчина и 47-летняя женщина был в состоянии алкогольного опьянения. Медики доставили женщину в больницу.
Все обстоятельства ДТП, в том числе и то, кто находился за рулем, устанавливаются.
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