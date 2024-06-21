„Зрелище было ужасающее, от авто остались одни обломки“. В тяжелом ДТП погиб человек

Центр тревоги получил около 21:15 сообщение, что на 3-м километре шоссе Сангасте-Тыллисте врезался в дерево автомобиль Ford Mondeo. Авария произошла на прямом участке дороги, и, по словам очевидцев, водитель ехал очень быстро.

Управлявший автомобилем мужчина, по словам пресс-секретаря полиции, в результате столкновения погиб мгновенно.

Зрелище на месте происшествия было ужасающее. От машины остались только обломки, которые были разбросаны по дороге.

Все обстоятельства трагического ДТП еще выясняются.

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