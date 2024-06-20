Смертельная авария под Таллинном. Может ли быть виновником автопилот Tesla?

Водитель автомобиля погиб в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия между грузовиком Scania и автомобилем Tesla на 16-м километре шоссе Таллинн-Тарту. 37-летняя женщина на высокой скорости въехала на своей Tesla в прицеп грузовика на четырехполосном шоссе. Вероятно, она умерла мгновенно.

По словам руководителя группы по дорожно-транспортным преступлениям Пыхьяской префектуры Елены Мирошниченко, сейчас в полиции ожидают рассмотрения две основные версии - результаты вскрытия, которые позволят выяснить, была водитель Tesla в момент ДТП трезва или нет. И всевозможные данные от американского автопроизводителя, которые позволили бы исключить ошибку автопилота или другую техническую неисправность. Что касается последнего, то предпринимались попытки найти в обломках электромобиля чип, записывающий данные о движении, но пока безрезультатно.