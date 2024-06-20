20.06.2024, 20:07
Смертельная авария под Таллинном. Может ли быть виновником автопилот Tesla?(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Причина трагического ДТП, произошедшего вечером 17 июня на трассе Таллинн-Тарту, до сих пор не выяснена. Подполковник полиции Северной префектуры сообщил Delfi, что на данный момент нельзя исключать ни одну возможность, в том числе выход из строя системы помощи водителю „Автопилот“ автомобиля Tesla Model X. По его словам, с Tesla также связались по поводу инцидента.
Водитель автомобиля погиб в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия между грузовиком Scania и автомобилем Tesla на 16-м километре шоссе Таллинн-Тарту. 37-летняя женщина на высокой скорости въехала на своей Tesla в прицеп грузовика на четырехполосном шоссе. Вероятно, она умерла мгновенно.
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