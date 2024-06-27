27.06.2024, 18:20
В столичном районе Ласнамяэ столкнулись фургон и легковой автомобиль
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 27 июня, в 15:32 в полицию сообщили об аварии в таллиннском районе Ласнамяэ, пишет rus.err.ee.
ДТП произошло на улице Юмера, где, по первоначальным данным, столкнулись фургон Citroen и легковой автомобиль Škoda, сообщил Rus.ERR пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
Оба водителя были трезвы, и, по имеющейся информации, никто серьезно не пострадал. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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