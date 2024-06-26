26.06.2024, 18:18
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | В Харьюмаа произошла тяжелая авария. Одного из водителей пришлось вырезать из машины(2)
В среду около 15 часов в поселке Кийу в Харьюмаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Управлявший Mercedes-Benz 67-летний водитель и управлявший Toyota 73-летний водитель доставлены в больницу.
Машины, в которых находились только водители, столкнулись под виадуком Кийу. В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет.
Спасателям пришлось вырезать водителя из съехавшего в кювет автомобиля. Движение на месте происшествия было затруднено, поток машин направляли полициейские.
В Toyota также находились две собаки, они были переданы другому владельцу.
Обстоятельства аварии выясняются.
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