СВОДКА ЗА СУТКИ | Водитель сбил на пешеходном переходе ребенка-велосипедиста и скрылся с места происшествия

22.06.2024 в 02.26 в Харьюском уезде в деревне Козе на 3-м километре шоссе Козе-Ягала произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 35-летний мужчина на своем BMW X5 врезался в Honda Accord, за рулем которой находился 30-летний мужчина. Пассажирки Honda, девушки 20 и 22 лет, были доставлены в больницу.

В 09.14 на перекрестке Мустакиви теэ и Лаагна теэ в Таллинне произошло ДТП, в котором Renault Megane под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с Volvo V70 под управлением 78-летнего мужчины. Водители обоих автомобилей были доставлены в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

В 10.31 в городе Курессааре на Сааремаа на улице Тальве произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 19-летний молодой человек, двигаясь задним ходом на своем легковом автомобиле Citroen C2 с второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклом CFMOTO 650NK под управлением 27-летнего мужчины. Мотоциклист был доставлен в больницу.

В 16.53 в волости Раэ, Харьюмаа, в деревне Сели, на 5-м километре шоссе Вайда-Паюпеа столкнулись два велосипедиста, 41-летняя женщина и 42-летний мужчина. Женщина была доставлена в больницу.

В 18.38 в Пярну на перекрестке улиц Таммсааре и Карья произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором неустановленный на данный момент легковой автомобиль Citroen темного цвета, совершая правый поворот, сбил 14-летнего мальчика-велосипедиста, пересекавшего пешеходный переход. Велосипедист был доставлен в больницу для обследования. Водитель покинул место происшествия.

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