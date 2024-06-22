22.06.2024, 13:20
Водитель автомобиля Tesla, погибшая в аварии близ Юри на шоссе Таллинн-Тарту, была трезва
ФОТО: | Delfi Meedia
Причины трагической аварии, произошедшей вечером 17 июня на шоссе Таллинн-Тарту, до сих пор не выяснены.
В столкновении грузовика Scania и легкового автомобиля Tesla, произошедшего на 16-м километре шоссе Таллинн-Тарту, погиб водитель легкового автомобиля. 37-летняя женщина, ехавшая по четырехполосному шоссе на легковом автомобиле Tesla, на большой скорости врезалась сзади в прицеп грузовика. По всей видимости, ее смерть была мгновенной.
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