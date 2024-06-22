Водитель автомобиля Tesla, погибшая в аварии близ Юри на шоссе Таллинн-Тарту, была трезва

В столкновении грузовика Scania и легкового автомобиля Tesla, произошедшего на 16-м километре шоссе Таллинн-Тарту, погиб водитель легкового автомобиля. 37-летняя женщина, ехавшая по четырехполосному шоссе на легковом автомобиле Tesla, на большой скорости врезалась сзади в прицеп грузовика. По всей видимости, ее смерть была мгновенной.

Следователи надеялись, что одной из зацепок станут результаты вскрытия, которые стали известны сегодня утром. Как сказала Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт, результаты вскрытия позволяют утверждать, что в момент ДТП находившаяся за рулем Tesla женщина была трезва.