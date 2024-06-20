Пользователей Bolt Drive будут штрафовать за превышение скорости

Превышение скорости - одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, поэтому мы разработали инновационные технологические решения, чтобы способствовать повышению безопасности дорожного движения“, - рассказал изданию Ärileht Хенрико Аэр, руководитель Bolt Drive в Эстонии.

Как и в Латвии, в Эстонии компания уделяет всё больше внимания нарушителям скоростного режима. Пользователи, нарушившие за рулем Bolt Drive скоростные ограничения, будут оштрафованы на сумму до 260 евро, а повторные нарушители будут удаляться с платформы.