20.06.2024, 11:15
Пользователей Bolt Drive будут штрафовать за превышение скорости(6)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Пользователи, нарушившие за рулем автомобиля Bolt Drive скоростные ограничения, в дальнейшем будут штрафоваться в размере до 260 евро, а повторные нарушители будут удаляться с платформы.
Превышение скорости - одна из основных причин дорожно-транспортных происшествий, поэтому мы разработали инновационные технологические решения, чтобы способствовать повышению безопасности дорожного движения“, - рассказал изданию Ärileht Хенрико Аэр, руководитель Bolt Drive в Эстонии.
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