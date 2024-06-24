ЧП и криминал
24.06.2024, 21:26

ФОТО | Под Таллинном автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу

 

В Кангру под Таллинном машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

Авария произошла около 17:55 на 1-м километре дороги Курна-Тухала в поселке Кангру волости Кийли. Специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп рассказала Delfi, что машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу.

В машине было четыре человека, которых сотрудники скорой помощи осмотрели на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Avarii Kangrus

Avarii Kangrus

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