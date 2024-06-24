24.06.2024, 21:26
ФОТО | Под Таллинном автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу
В Кангру под Таллинном машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу.
Авария произошла около 17:55 на 1-м километре дороги Курна-Тухала в поселке Кангру волости Кийли. Специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп рассказала Delfi, что машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу.
В машине было четыре человека, которых сотрудники скорой помощи осмотрели на месте происшествия.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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