ФОТО | Под Таллинном автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу

Авария произошла около 17:55 на 1-м километре дороги Курна-Тухала в поселке Кангру волости Кийли. Специалист по связям с общественностью Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп рассказала Delfi, что машина вылетела с дороги и приземлилась на крышу.

В машине было четыре человека, которых сотрудники скорой помощи осмотрели на месте происшествия.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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