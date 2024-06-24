Эстонский Экспресс
24.06.2024, 17:26

Близится разгадка авиакатастрофы столетней давности? О чем говорят обломки самолета, обнаруженные на дне Финского залива

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ПРОПАЛ НАД ФИНСКИМ ЗАЛИВОМ: Пассажирский самолет Junkers OH-ALI, выполнявший рейс по маршруту Таллинн-Хельсинки, в порту Катаянокка в Хельсинки в 1931 году.
ПРОПАЛ НАД ФИНСКИМ ЗАЛИВОМ: Пассажирский самолет Junkers OH-ALI, выполнявший рейс по маршруту Таллинн-Хельсинки, в порту Катаянокка в Хельсинки в 1931 году.
ФОТО: Финский департамент охраны памятников старины | Museovirasto

Эстонские водолазы обнаружили на дне Финского залива обломки самолета. Эта находка может стать разгадкой одной из крупнейших авиакатастроф в истории Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

Около года назад эстонским водолазам улыбнулась удача. На экранах гидролокаторов появилось изображение, которое заставило их сердца биться чаще. Обнаруженный объект больше походил на груду труб, чем на обломки пассажирского самолета Junkers OH-ALI, который они искали, но все равно находка была многообещающей.

„Мы завершили масштабные исследования в районе ветряной электростанции в Рижском заливе, и, так как оборудование было настроено, мы решили попробовать. Это было своего рода искупление, потому что пассажирский самолет Kaleva, который мы искали в течение многих лет, так и не удалось найти“, — говорит руководитель компании Tuukritööde OÜ Кайдо Перемеэс.

На этот раз повезло — море раскрыло свою тайну.

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